陳菊：國家發展首重價值 譁眾取寵終失人民信任

（中央社記者葉素萍台北19日電）總統府秘書長陳菊今天說，譁眾取寵的誇大言論縱能一時搏得目光，但既不會長久，也終將失去人民的信任；民主真諦不只在選舉投票，更不是煽動群眾的口號比賽，而是執政者對價值的承諾。

正在美國參訪的陳菊今天透過臉書貼文指出，明尼蘇達大學的台灣學生、教授及同鄉邀請她參訪明大校園，了解他們在明尼蘇達州的生活，以及明州為適應氣候環境形塑的獨特城市空間。坐上通勤族的輕軌電車，同學們告訴她這裡有美國第一個為索馬利亞難民打造的公共住宅，也有最自由、開放的法令規範。

陳菊表示，從明尼蘇達的進步與發展，可以看出無論城市治理或是國家發展，最重要的就是價值。「譁眾取寵的誇大言論縱能一時搏得目光，但既不會長久，也終將失去人民的信任。」

她說，要推動國家進步，不只是執政者踏實完成每一項人民的託付、在日常工作中堅持價值與理念，更需要社會中每個人的關心及參與。這正是她在美國所看見的，民主的真諦不只在選舉投票，更不是煽動群眾的口號比賽，而是執政者對價值的承諾，以及人民對公共事務的參與。

陳菊提到，她傾聽大家對台灣政經情勢及政局變化所抒發的意見，從社會住宅、青年就業、工廠管理輔導法乃至於國家主權所受到的威脅，她逐一回應大家對台灣的關心和憂心。她也期勉大家在學成之後可以回到台灣，為國家社會貢獻心力，投注更多專業知識、熱情熱心在公共領域，讓民主自由的價值可以永續，讓台灣一代比一代更好。（編輯：張均懋）1080719