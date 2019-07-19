出席簽書會支持者高喊無罪 陳水扁：惦惦

前總統陳水扁（中）19日北上到台北內湖參加「台灣北社18週年募款餐會暨前總統陳水扁簽書會」，簽書時疑因現場過於喧鬧，陳水扁特別以手勢請眾人保持安靜。中央社記者吳家昇攝 108年7月19日

（中央社記者葉素萍台北19日電）前總統陳水扁今天出席簽書會，熱情的支持者高喊「阿扁加油、阿扁無罪」；陳水扁則用手遮嘴，笑著示意支持者「惦惦」。對於扁提到自己可能被「抓回去」，扁子陳致中說「沒有聽說」。

陳水扁今天出席簽書會及台灣北社募款餐會活動。他原定下午5時30分抵達，不過最後在大約5時50分才到達餐會會場，短暫休息後即開始為支持者簽書。

簽書時，支持者熱情高喊「阿扁加油、阿扁無罪」；陳水扁臉上掛著笑容，用手遮嘴示意要支持者「惦惦」。

陳水扁17日在臉書粉專「勇哥物語」貼文自爆，2020如果選情真的對總統蔡英文不利，有人還醞釀不惜建請蔡總統在選前將他抓回去，就可以連任成功。

高雄市議員陳致中出席餐會前受訪指出，沒聽說過有這件事。

媒體追問，為何陳水扁會有這樣的想法，陳致中說，父親沒有向他提到這事，或許扁有別的消息，或許有別的人跟扁說了相關的事，但他自己沒有聽說。

至於2020是否會全力支持蔡總統，陳致中強調，2020選戰相當重要，是台灣主體路線與親中路線的競爭，一定全力支持台灣主體路線，讓本土政權可以繼續執政，這是最大目標。

對於台灣制憲基金會董事長辜寬敏力促「蔡賴配」，陳致中說，前行政院長賴清德在基層有很大的號召力，許多支持者對賴清德非常有好感，認為賴清德有魄力、堅定意志與執行力是民進黨重要資產，蔡總統是現任總統，應該用最大胸襟盡速整合基層，甚至可以親自去拜訪賴清德，一次不成，二次、三次誠意可以打動天，如何把所有力量整合在一起是最重要的。（編輯：楊玫寧）1080719