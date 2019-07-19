蔡總統跨海關心高雄淹水災情 陳其邁趕赴永安

（中央社記者侯姿瑩、葉素萍台北19日電）高雄市今天因強降雨，多處傳出淹水災情。正出訪的總統蔡英文致電給行政院長蘇貞昌，關心台灣豪大雨情形；行政院副院長陳其邁也趕回高雄，並到永安了解新港抽水站的作業情形。

蔡總統透過臉書貼文指出，加勒比海時間今天一早，她致電給蘇貞昌，關心台灣豪大雨的情形。根據蘇貞昌的報告，目前中央確實掌握各地狀況，陳其邁已趕往高雄關心，經濟部水利署等相關單位的同仁也隨時待命，做好調度機具支援地方政府的準備。

蔡總統說，這次陪同她出訪的立委管碧玲、羅致政、趙天麟也在飛機上同步向她說明高雄和新北選區內的積水、淹水情形。「我們都心繫台灣，會持續關注後續雨勢，全力確保國人的生命財產安全。」

陳其邁晚間也在臉書發文表示，高雄今天午後下起豪大雨，許多行政區傳出淹水災情，行政院長蘇貞昌跟他都相當憂心。蔡總統也隔海打電話關心高雄災情。

陳其邁說，傍晚他趕回高雄，並到永安了解新港抽水站的作業情形。水利署官員向他報告台各地淹水情形，以高雄最為嚴重，多達267處積淹水。

他指出，永安是石斑魚故鄉，過去飽受淹水之苦；新港抽水站位於北溝排水分洪箱涵出口北側，於今年4月啟用，抽水容量為7.5cms，達65噸，負責永安北邊的疏洪。另外，行政院已核定補助的北溝排水整治工程，未來可加速中下游段排洪效率，改善永安地區的淹水問題。

此外，陳其邁說，今天除了向在第一線的水利署人員表達勉勵，也要求旗山地區的抽水站務必注意晚上山區的豪大雨，不要掉以輕心。他並提醒民眾，注意山區雨勢，務必注意坍方、落石、溪水暴漲及土石流的狀況。（編輯：林孟汝）1080719