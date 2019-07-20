視察高雄灣內里 陳其邁要求改善淹水問題

行政院副院長陳其邁（戴帽者）20日視察高雄仁武區灣內里澄觀橋，要求增設單向截閥門、抽水機及預警系統，以有效改善灣內里淹水問題。（圖取自facebook.com/chenchimai）

（中央社記者侯姿瑩台北20日電）高雄昨天遇上暴雨，多處傳出淹水災情。行政院副院長陳其邁今天視察高雄仁武區灣內里澄觀橋，要求增設單向截閥門、抽水機及預警系統，以有效改善灣內里淹水問題。

昨天趕赴高雄永安巡視防水設施的陳其邁，今天在臉書發文表示，雖然今天高雄雨勢較為減弱，但經濟部災害緊急應變小組目前仍維持一級開設。水利署第六河川局人員緊盯著水位，「並告訴我，他們一整晚都不敢睡」。

陳其邁說，他今天早上前往仁武灣內里澄觀橋視察正在進行的曹公圳改善方案，當地里長與社區主委向他提到，由於該地區地勢較河川低窪，曹公新圳中游仁武段逕流面積狹窄，所以有時大雨來就會發生溢堤。

他表示，未來除了原有堤岸工程外，他也要求增設單向截閥門、抽水機及預警系統，以有效改善仁武灣內里淹水問題。

陳其邁接著前往岡山視察潭底排水及土厝排水。他說，這2個排水都屬土庫排水系統的上游，過去經常有淹水情形；在地的立法委員邱志偉已向中央爭取到在潭底排水增設抽水站，以及土厝排水改善工程，共2100萬元，預計可改善岡山五甲尾地區的淹水問題。

此外，他指出，政府積極推動前瞻計畫的「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，對高雄地區核定補助19.2億元，分別用於後勁溪排水系統、林園排水系統、愛河排水的整治，以及辦理疏濬清淤作業及增購移動式抽水機。

陳其邁並提醒，雖然西南氣流已有減弱趨勢，但台灣西南方外海仍有雷雨胞正在發展，民眾仍然不能大意。（編輯：林興盟）1080720