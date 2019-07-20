卓榮泰赴基隆站台 推薦蔡適應連任立委

民進黨主席卓榮泰（前左）20日到基隆，為黨中央徵召爭取連任的黨籍立委蔡適應（前右）站台，呼籲選民繼續支持蔡適應，並送上鳳梨獻祝福。（蔡適應服務處提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 108年7月20日

（中央社記者沈如峰基隆20日電）民進黨主席卓榮泰今天到基隆市為黨中央徵召爭取連任的立委蔡適應站台。卓榮泰說，蔡適應不只長得像明星，做事上也是明星級的建設，呼籲選民繼續支持連任。

卓榮泰上午在基隆市長林右昌、蔡適應陪同下，到基隆慶安宮上香並舉辦記者會，向選民推薦蔡適應連任立委。

卓榮泰表示，蔡適應過去在國會問政表現優秀，在立法院113席立委中絕對是明星級。蔡適應不只長得像明星，連在做事上也是明星級的建設，立法院有這麼帥的立委在服務，為基隆爭取明星級的建設，也期許蔡適應在台灣頭能連任勝選，也幫助總統蔡英文連任成功。

有媒體詢問卓榮泰是否到地方鞏固選情，擔任救火隊？卓榮泰說，他今天來基隆，基隆沒有火，只有一把一把對地方的希望，他是來承接希望。

蔡適應表示，過去3年多來，他每天除到台北專心問政，下午或晚上就回基隆接地氣、與民眾搏感情，並與林右昌分工合作，為基隆爭取許多建設，讓基隆持續進步。他不論是在爭取中央預算上、政策推動上、中央與地方協調上，都禁得起考驗。

2020年基隆市立委選舉應選一席，蔡適應將對上國民黨現任市議員宋瑋莉。

宋瑋莉曾表示，未來立委選舉將會是場硬仗，但她有信心，只要國民黨團結一定能替國民黨在基隆拿下立委席次，未來也一定不負眾望，帶著基隆力量前進國會，擴大選民服務。（編輯：張銘坤）1080720