總統首在美與媒體茶敘 莫健陪同寫台美關係新頁

總統蔡英文（前右2）「自由民主永續之旅」尾聲，20日（當地時間）首次在美國境內與媒體公開茶敘，美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty，左2）出席，且過境活動幾乎全程參與。中央社記者張新偉丹佛攝 108年7月21日

（中央社記者溫貴香、林宏翰丹佛20日電）總統蔡英文今天在美國丹佛與隨團媒體記者茶敘，美國在台協會主席莫健現身陪同；蔡總統這次出訪創下很多的「第一次」，在美期間第一次於台灣駐美機構會晤友邦使節，並首次公開與隨團記者茶敘，媒體採訪幾無限制，她說，過境安排「美國政府確實給我們比較多的空間跟時間」。

蔡總統11日展開「自由民主永續之旅」訪問加勒比海四友邦，19日返程丹佛，成為第一位到訪美國中西部內陸科羅拉多州的中華民國總統，公開舉行媒體茶敘也創下先例，預計台北時間22日返抵國門。

以往總統過境美國，媒體記者茶敘多只有隨團台灣官員陪同，這次罕見美國在台協會主席莫健（James Moriarty）也在場，不時微笑致意，同場還有外交部長吳釗燮、駐美代表高碩泰與國安會秘書長李大維等。

此外，蔡總統這次在美國境內也打破長期慣例，以往總統過境，美方對出席活動有諸多限制，隨團記者發稿還得不具名，甚至得等到離境後才能發稿。

媒體問到，這次過境美國，與過往有何不同？蔡總統感謝美國在這次過境提供的協助，她說，不論是行政部門或國會部門都給予非常多協助，讓這次過境順利。

蔡總統特別感謝莫健在兩次過境提供的協助，而且全程陪伴。

蔡總統表示，這次出訪過境安排，「美國政府確實給我們比較多的空間跟時間」，讓她可以跟美國社會各階層有更好的交流，甚至於坐下來討論問題，她覺得，這對於雙方關係發展確實是一個好的事情。

總統蔡英文（中）20日（當地時間）在美國丹佛與隨團媒體記者茶敘；蔡總統這次出訪創下很多的「第一次」，她說，過境安排「美國政府確實給我們比較多的空間跟時間」。中央社記者張新偉丹佛攝 108年7月21日

另外，媒體也詢問到，雖然台美關係好，但美國總統川普還是要應付選舉以及美中談判，以川普的個性，會不會擔心台灣被當作籌碼。

蔡總統指出，不方便評論美國內部政治，但對於台灣的支持，在美國是不分黨派、人民，對台灣的支持普遍存在，幾乎是美國社會的共識。

蔡總統說，台灣在國家安全、經貿上要有自己的策略和想法，這些都會以台灣利益出發，也會持續跟美方進行各項合作，維持積極、正向的關係。

「洛杉磯時報」（L.A. Times）曾報導，歷年台灣領袖過境美國的規格是台美關係重要指標，蔡總統在紐約、丹佛分別停留3天2夜，會見政要並參訪聯邦級科學機構，可見台美關係一如美方所言是「歷年最佳」。

莫健11日在蔡總統專機抵達紐約即登機歡迎，19日結束加勒比海友邦訪問後於丹佛迎接，聯邦參議員賈德納（Cory Gardner）也以地主身分熱情招待。

蔡總統在美期間，多位重量級國會議員前往紐約會晤，無論是遊覽哈德遜河或參觀國家大氣研究中心，都可見美方的重視與高規格接待。

有媒體詢問，此次過境紐約、丹佛，會見美方人士時都有關心香港議題，是否與美方有共識或具體作法，蔡總統說，所有民主國家對於香港追求自由民主的立場都一樣，應該積極支持民主自由的訴求，但至於相關更具體的作法，現在還沒有討論，或許將來會有。（編輯：趙蔚蘭、廖漢原）1080721