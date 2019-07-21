副總統接見黑客松團隊 盼國際友人擴大台灣聲量

副總統陳建仁（中）21日在總統府接見「總統盃黑客松國際松國際團隊」，進場時伸出雙手，向與會的各國參賽選手表達歡迎之意。中央社記者施宗暉攝 108年7月21日

（中央社記者葉素萍台北21日電）副總統陳建仁今接見「總統盃黑客松國際松國際團隊」，並頒授獲獎團隊獎盃；陳副總統提到，希望透過國際友人，擴大台灣人民的音量，讓全世界都知道台灣民主與科技發展。

今年總統盃黑客松首次以「營造永續基礎建設（Enabling Sustainable Infrastructure）」為國際松主題，邀請國際黑客社群參賽。

陳副總統今天接見參賽的國際團隊，並頒獎給獲獎隊伍；今年獲獎的團隊來自馬來西亞與台灣友邦宏都拉斯。

陳副總統致詞提到，今年是第二次舉辦總統盃黑客松，也是首次辦理國際松，希望以黑客共創、共享的精神，與國際朋友交流。這與總統蔡英文目前正在進行的自由民主永續之旅目的一樣，希望透過國際友人來擴大台灣人民的音量，讓全世界都知道台灣的民主與科技發展，也和大家一起努力實現聯合國的永續發展目標。

他說，黑客松是黑客的馬拉松，透過開放資料跟團體協作，加上創新與共享精神，一起激盪出解決問題的新方法；台灣已經把這種創新模式帶到政府施政過程，公民參與政策是民主制度體現的方式，透過科技工具蒐集民眾意見與想法，除了可以快速讓民眾了解公共政策，也讓政府提供優質服務並改善施政效率。

陳副總統提到，蔡總統日前參與黑客松第二次工作坊時也承諾，今年優勝提案未來會成為政府施政計畫內容。

今年的國際松總共有23個國際團隊報名，來自15個國家的產、官、學各界高手參與。

陳副總統指出，其中澳洲隊主題是優化政府採購管道，荷蘭隊則是建構工地廢棄物回收平台協助發展循環經濟，柬埔寨隊提出開放道路基礎設施系統，馬來西亞隊提出改善政府電子採購系統以及利用數據為低收入家庭設置學校與醫療院所適切地點的解決方法，宏都拉斯隊則利用開放資料評估基礎設施對環境的影響，斯里蘭卡隊以都市乾淨水的監測系統主題，與大家一起交流。

他說，政府未來會持續秉持開放政府的精神，透過跨機關、跨領域公私協力方式，用科技跟創意解決社會問題，提升人民的生活品質，同時歡迎國內外優秀團隊共同合作，一起用創新促進世界發展。（編輯：趙蔚蘭）1080721