菜包草包說 柯文哲：知識份子與中產階級心裡話

（中央社記者梁珮綺台北22日電）台北市長柯文哲曾以菜包與草包說引發議論，他今天說，這些話聽起來傷人，但就是知識份子、中產階級與中間選民心裡面所想，而他最近砲聲隆隆是做自己。

柯文哲上午出席2019海峽兩岸都市交通研討會開幕式，接受媒體訪問時做上述表示。

蔡總統將於2020總統選舉競選連任，韓國瑜則代表國民黨出征，被視為熱門人選的柯文哲遲未表態，但他最近火力全開，批評台灣的總統選舉只剩「菜包跟草包」能選，很糟糕，被質疑是參選起手式。

對此，柯文哲表示，這是陰謀論，「我還是做我自己啊」，要外界不要把柯文哲想成是詭計百出、陰謀很多的人，他只是無招勝有招，做自己而已，當藍綠兩黨總統候選人底定，知識份子、中產階級或對統獨意識沒那麼強烈的中間選民，每一個都很焦慮。

由於前新北市長朱立倫在專訪時說，國民黨若沒有整合，將給柯文哲很大舞台，且鴻海集團前董事長若參選，國民黨就打包了。被問及相關問題時，柯文哲說，自己這幾天最常思考的問題仍是台灣怎麼會走到這局面，重點是台灣不可以完蛋。

他舉香港反送中遊行為例，指香港因沒有解決問題，才會不斷爆發抗議，就如同排氣，「氣沒有排掉，就是ㄍㄧㄥ在那裡」，而韓國瑜在國民黨總統初選勝出，整個國民黨高層的知識藍、經濟藍至少也跟他一樣，相當焦慮。

有媒體詢問柯文哲，是否認為韓國瑜無法得到知識藍、經濟藍的票，他說，他講草包、菜包聽起來太傷人，但就是知識份子、中產階級與中間選民心裡面在想的話。

針對中國時報所做民調勝過蔡總統，自己的參選機率為何，柯文哲說，統計學僅對群體有意義，對個人沒有意義，對群體有個百分比，對個人而言是1跟0，「所以對個人來講，就算99%，最後沒有做，還是0啊」。

不過，他表示，民主政治就沒有保證選民會做最理智的決定，如哲學家蘇格拉底是雅典人民投票處死，再往前回溯至1933年的希特勒、1912年的墨索里尼，顯見韓流出現不是韓國瑜的問題，是大環境。

另外，柯文哲曾自比為日本武將織田信長，等天亮、等下雨、等敵人走到設定的陣地，被問及目前走到哪一步時，他說「我還在睡覺」。

至於香港昨晚陷入大混亂，有大批穿白衣的不明人士襲擊穿黑衣的反送中人士，柯文哲說，根本問題沒解決，每天都會有奇奇怪怪的問題一直浮出來，「我知道中國方面指控CIA出手，美國會說這是你們自己幹太爛」。

他認為，國際勢力免不了每人都會伸手干預，但只要免疫力好，就不怕細菌，所以香港社會一定有不滿，而回頭看看台灣，「我們何嘗不是這樣」。（編輯：李亨山）1080722