藍指中共代理人修法獨裁 綠：會保障言論自由

（中央社記者劉冠廷、王揚宇台北22日電）國民黨立法院黨團今天表示，「中共代理人」的修法是獨裁復辟，箝制言論自由；民進黨立法院黨團書記長鄭運鵬說，會以國安為前提，保障言論自由，提出可行的修正。

總統蔡英文日前在臉書發文表示，立法院臨時會結束，「國安五法」最後一塊拼圖完成，立法院下一個會期還會繼續努力，完成「中共代理人」的修法，嚴格規範人民、法人、團體或機構為中共進行危害國安的政治宣傳、發表聲明，參加中共所舉辦的會議。

對此，國民黨立法院黨團日前曾批評這是選舉操作，今天上午再度召開記者會，黨團總召曾銘宗表示，「中共代理人」的修法內容陷阱非常多，且定義不清，執行起來會有爭議，他也憂心若中共代理人的修法通過，將關閉民間的交流，而且也會侵害到言論自由與新聞自由。

曾銘宗認為，政府為了操作總統大選，不惜戕害新聞自由與言論自由，假借國家安全之名，實施綠色恐怖，呼籲民眾看清楚政府的技倆，在明年1月11日，用手中的選票，下架民進黨；他表示，下會期國民黨團會要求蔡總統到立法院做國情報告，就有關「中共代理人」修法，推動的情況，進行報告。

與會的國民黨立委賴士葆表示，若修法通過，台灣的民主就會變成包了糖衣的獨裁，外表看起來是民主，但內在是獨裁，只要跟中國大陸來往，就可能違法；國民黨立委童惠珍則說，這修法非常模糊，非常容易羅織人入罪，這是最可怕的一點，民眾在不清楚的狀況下在大陸遊玩時，參加了個活動，都可能因此被羅織罪名。

曾銘宗也表示，有關外國人或外國團體在台灣，在遊說方面能更公開透明，像是美國、澳洲的外國代理人登記制，這部分國民黨團贊成，因為這一視同仁，任何團體在台灣做遊說，要登記代理人，讓遊說的經費、項目等公開透明。

鄭運鵬則向中央社記者表示，國民黨執政的威權時代，要求台灣反攻中國，台灣人民光是研究共產主義就會是死罪，甚至國民黨政府搞不懂馬克思韋伯和馬克思主義，就入人於罪，非常荒謬。

鄭運鵬指出，這個時代，是中國透過各種不同手段企圖併吞台灣，甚至利用台灣的民主反民主，濫用言論及新聞自由，前總統馬英九執政時期，共諜層出不窮，嚴重影響國際信任。

鄭運鵬認為，這些狀況，都是影響國安民心的嚴肅問題，不管誰來執政，都必須以法治正視。在國際上，不只台灣，美國澳洲歐洲都在嚴肅面對，只有國民黨還在護航。中國代理人的修法，「我們會像國安五法的建置一樣，以國家安全為前提，保障言論自由，提出可行的修正」。（編輯：黃國倫）1080722