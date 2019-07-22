自由民主永續之旅返國 蔡總統：深化台美關係

（中央社記者吳睿騏桃園機場22日電）總統蔡英文今天結束「自由民主永續之旅」返抵國門，她表示，台灣有能力幫助其他國家，也需要其他國家在國際為台灣發聲，這就是踏實外交，而台美關係也透過此行深化。

蔡總統11日啟程展開自由民主永續之旅，22日返抵國門，全程12天11夜，中午12時30分許返抵國門。

蔡總統表示，歷經12天的時間，這趟自由民主永續之旅終於順利完成。此行訪問了加勒比海的友邦，包括海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森國以及聖露西亞。並且過境美國紐約及丹佛。

她說，透過實地走訪，可以更深入了解友邦跟中華民國台灣的合作關係及情誼，此行也看到同為新興民主國家的友邦，跟台灣有類似的歷史經驗，雙方就族群及民主發展的議題經驗進行交換，比如政府向原住民族道歉的事情也得到友邦的關注。

蔡總統表示，她感受到，加勒比海的友邦雖然規模不大，經濟規模也還在發展中，但民主制度在這些國家當中都已落實，這些友邦不僅在民主的實踐值得一提，在國際上也積極聲援台灣，有他們的支持，台灣的議題才能夠持續得到國際關注，台灣會珍惜這樣的朋友。

蔡總統指出，這幾年來台灣致力於向國際傳達一個訊息，就是台灣可以幫忙 Taiwan Can Help 的印象，台灣負責任、肯貢獻的形象已建立起來，國際社會都相信台灣是國際社會中一個良善的力量。

蔡總統也再次強調，台灣有能力幫助其他國家，但是台灣也需要其他國家在國際舞台上協助發聲，這就是踏實外交互惠互助。

蔡總統表示，這次過境美國的時間比較久，也有更多的機會可以跟美國的政界、學界、智庫，還有科學研究單位及企業界朋友交換想法。有人說台美關係是「升級」，但是她覺得用「深化」形容更加貼切。

蔡總統說，走向世界是台灣人民共同的願望，她也希望朝野政黨、全國人民，無論是台灣派、中華民國派還是中華民國台灣派，大家都可以團結起來，一起為走向世界來努力。（編輯：方沛清）1080722