政院：藍曲解中共代理人修法 錯愕憂心

（中央社記者顧荃台北22日電）行政院發言人Kolas今天表示，國民黨刻意把中共代理人修法跟「獨裁復辟箝制言論」連結，令人錯愕、憂心。若無法理解國安重要性，恐讓台灣民主倒退。

總統蔡英文日前表示，立法院臨時會結束，「國安五法」最後一塊拼圖完成，立法院下一個會期還會繼續努力，完成「中共代理人」的修法，嚴格規範人民、法人、團體或機構為中共進行危害國安的政治宣傳、發表聲明，參加中共所舉辦的會議。國民黨立法院黨團今天表示，「中共代理人」的修法是獨裁復辟，箝制言論自由。

Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，國民黨立法院黨團刻意把修法打擊有政治目的的中共代理行為，跟「獨裁復辟箝制言論」連結，令人錯愕、憂心。該黨團若無法理解國家安全的重要，堅持開大門讓有惡意政治目的的代理行為繼續在台灣被合理化、合法化，恐怕才會讓台灣的民主大倒退。

Kolas說，兩岸人民關係條例中的代理人條款有其修法的必要與正當性，但尚未開始進行審議。為免傷及無辜，陸委會正審慎研擬修正建議。

她又說，未來在立法院進行逐條審查時，將精確地表達要限定代理樣態，限定在有危及國安疑慮、有惡意政治目的的代理行為才進行管制。民間的商業、文化、學術等交流，只要不危及國家安全，將不會被受到限制。最終將尊重立法院審議的結果。（編輯：李信寬）1080722