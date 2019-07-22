藍委：下會期審預算 強力監督4獨立機關

（中央社記者范正祥台北22日電）行政院各部會正籌編109年度中央政府總預算案，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天表示，下會期是預算會期，黨團會強力監督促轉會、中選會、黨產會、通傳會等獨立機關預算案。

立法院下會期是預算會期，曾銘宗受訪時強調，「強力監督、強力檢視」。他指出，假設民進黨政府把經費用在「拚經濟」，有利國計民生，國民黨團會予以支持。

曾銘宗表示，明年1月11日將舉行第15任總統、副總統及第10屆立委選舉投票，由於大選將至，下會期審查109年度中央政府總預算案時，黨團會特別注意有沒有哪些政策是過去民進黨執政3年多沒有做，而是選舉將至才提出的主張。

曾銘宗指出，為求獨立機關和行政部門恪守行政中立，避免發生爭議，立法院下會期審查109年度中央政府總預算案時，黨團除了將強力監督促進轉型正義委員會、中央選舉委員會、不當黨產處理委員會、國家通訊傳播委員會（NCC）等獨立機關的預算案，也會緊盯行政部門有無委外進行行銷，並請審計部深入查帳。

立法院會期每年兩次，自行集會。每年2月至5月底（俗稱『法案會期』，審查、增修法案為主）及9月至12月底（俗稱『預算會期』，審查國家隔年度總預算為主）是法定集會期間，必要時得依法延長會期。立委每年2月1日、9月1日起報到，由各黨團協商決定開議日期。（編輯：郭萍英）1080722