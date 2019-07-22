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黃國昌：國安局官員利用總統出訪 走私9200條菸

最新更新：2019/07/22 17:06
時代力量立委黃國昌（圖）22日下午舉行「陪同出訪搞走私 國安局出來面對」記者會指出，有國安局官員趁陪同總統蔡英文出訪，夾帶大量私菸入境，要求國安局出面說明。中央社記者施宗暉攝 108年7月22日
時代力量立委黃國昌（圖）22日下午舉行「陪同出訪搞走私 國安局出來面對」記者會指出，有國安局官員趁陪同總統蔡英文出訪，夾帶大量私菸入境，要求國安局出面說明。中央社記者施宗暉攝 108年7月22日

（中央社記者王揚宇、游凱翔台北22日電）時代力量立委黃國昌今天說，國安局官員利用總統出訪機會，先透過華航高層在系統後台預訂9200條免稅菸品（金額達新台幣645萬元），並在今天透過國賓特殊通關禮遇，走私夾帶入境。

國家安全局回應，全案已由司法單位偵辦調查中，案情基於「偵查不公開」不便說明，國安局後續將秉持「依法行政」、「勿枉勿縱」原則，全力配合偵辦。

黃國昌今天說，蔡總統結束12天的「自由民主永續之旅」，出訪加勒比海友邦拚外交，讓世界看見台灣，展現台灣精神，十分辛勞，成果顯著。

黃國昌指出，然而讓人痛心的是，在總統府侍衛室工作的國安局官員吳宗憲，竟然利用陪同總統出訪機會，先透過華航高層在系統後台預訂9200條的免稅菸品，存放在華航倉庫中，並在今天透過國賓特殊通關禮遇，夾帶入境。

黃國昌說，吳宗憲透過華航高層，進入免稅品存量管制系統，分5筆訂單、用信用卡刷卡，購買這9200條菸。

黃國昌表示，堂堂國安局，國家安全不努力，走私菸品牟利衝第一，令人痛心疾首，請國安局長給全體國人一個交代，參與其中的華航高層到底有誰參與其中，也應一併依法究辦。此外，國安會、財政部關務署也要一併說明。（編輯：蘇龍麒）1080722

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