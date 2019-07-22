蘇貞昌：香港反送中衝突令人害怕 只能守好台灣

（中央社記者顧荃台北22日電）香港反送中抗議群眾昨天遭不明人士施暴，另與清場的警方爆發警民衝突。行政院長蘇貞昌今天說，「最近看到香港，我們也害怕」，台灣人沒有撤退轉進的地方，只能守好台灣，沒有其他選擇。

香港泛民主派組織民間人權陣線昨天再次發起反對修訂逃犯條例遊行，晚間反送中群眾前往西環的北京中央駐港聯絡辦公室（中聯辦）大樓抗議，警方施放催淚彈清場，爆發警民衝突；同時新界的西鐵元朗站，卻有大批穿白衣的不明人士攻擊穿黑衣的反送中人士，造成36人送醫，議員與記者也被打傷，香港警方並未逮捕任何人。

蘇貞昌晚間在臉書發文表示，「最近看到香港，我們也害怕」，今年1月2日中國國家主席習近平提出一國兩制台灣方案，但是台灣人過去都有跟會的經驗，有經驗的都知道，「利息越高就是會要倒、會頭要走」。台灣人看到香港就知道，一切的承諾都沒有用，中國向香港宣布「一國兩制、50年不變」，現在打成這樣，台灣人看到嚇死，香港人都要來台灣請求保護。

蘇貞昌說，台灣人就在這裡深耕，不會再有撤退轉進的地方，除了守好台灣，沒有其他選擇。

蘇貞昌表示，看到「今日的香港」，橡膠子彈打在市民身上、黑幫公然毆打遊行群眾，連路過的民眾都遭殃，實在讓人憂心、遺憾。

他說，香港的情況就是台灣的借鑑，台灣人不會再聽信「一國兩制」、「多少年不變」的謊言，為了「明日的台灣」，要繼續守護自由與民主的價值，繼續拚、繼續顧好台灣。（編輯：楊玫寧）1080722