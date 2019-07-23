國安人員涉走私菸品 藍委要求速查公布真相

（中央社記者劉冠廷台北23日電）國安局人員涉及藉總統出訪勤務，走私菸品，國民黨立法院黨團今天予以嚴厲譴責，要求相關機關儘速調查，公布真相；關務署則表示，關務署會與國安局檢討相關辦法，亡羊補牢。

針對國安局人員涉及藉總統出訪勤務，走私達9800條菸品，國民黨團今天上午召開記者會，表達嚴厲的譴責，黨團總召曾銘宗指出，總統蔡英文必須為這重大的國安漏洞與醜聞道歉，要求相關機關儘速調查公布真相，追究相關人員的法律、行政責任，若真相無法大白，會主張在立法院財政委員會成立調閱小組，追查真相，公布給社會。

與會的國民黨立委賴士葆也表示，蔡總統應率領國安團隊，正式舉行記者會，向全國人民道歉，把來龍去脈說清楚，絕對不是換國安局長，就可以平息民怨，且國安團隊也要全面改組；也希望金管會能出面追金流，用金流追人，犯罪的網絡就會非常的清楚。

國民黨立委林奕華則說，應在最短時間公布這9800條香菸的購買名單，總統府或相關單位應有所交代，這不是誰下台、誰聲押就沒事了，一定要給全民清楚的公布；她認為，從如此縝密的犯罪手法，可以看出絕非第一次，因此怎麼可能不要求要調查清楚。

受邀出席記者會的財政部關務署副署長彭英偉表示，涉案的人員以及相關的行為，檢調單位已進入調查程序，應會查得水落石出、明明白白，給國人交代；至於相關通關禮遇的辦法規定，關務署會跟國安局檢討相關辦法，亡羊補牢。

此外，親民黨也透過臉書粉絲頁呼籲立即嚴查公布真相。親民黨表示，檢調機關應立即前往華航查扣歷次總統、副總統等出訪活動時之免稅菸發貨單，並從金流追查事證，才能真正揪出背後犯罪集團；政府不能帶頭違法，不論是藍或綠哪一任政府，只要有超帶免稅菸，即使只是5條、10條，通通應徹查公布。

親民黨指出，除在華膳空廚的9200條免稅菸，還有600條免稅菸也隨專機返台，顯然總統府第一時間所發新聞稿說「未透過專機運送」與事實不符，同時也證明整個國安團隊不論是情報或紀律，都讓國人擔憂。光國安局長走人、侍衛長調職不能止血，而是應該儘速查明真相，並向國人公開說明才能重建人民的信心。（編輯：趙蔚蘭）1080723