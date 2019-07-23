國防部：蒐集國軍救災裝使用意見精進品質

（中央社記者游凱翔台北23日電）颱風丹娜絲日前帶來大雨，國防部撥發6000件「透氣戰鬥衫」給救災官兵，國防部後次室後勤整備處長耿廣義少將今天表示，後續將繼續蒐集官兵使用意見，並滾動式修正、精進品質。

國軍研擬設計救災服裝，起源於今年5月汛期來臨，行政院長蘇貞昌致電國防部長嚴德發，提到救災服裝是否能夠跨部會整合，就官兵的實務需求進行調整；嚴德發因此指示相關單位研製。

適逢颱風丹娜絲帶來大雨，國軍部隊待命救災，由軍備局所研製的救災服裝，正式名稱為「透氣戰鬥衫」，具散熱、排汗、抗UV、舒適性等功能，已發放6000件給各作戰區的救災官兵。

國防部上午舉行例行記者會，並展示透氣戰鬥衫。耿廣義表示，後續將繼續蒐集官兵的使用意見作為研改依據，並在色調、材質等方面滾動式修正精進品質。

由於目前救災裝並無階級識別，耿廣義也說，正在研擬配戴方式及如何識別，會納入改進意見當中。（編輯：趙蔚蘭）1080723