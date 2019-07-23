蘇貞昌指狀況外亂放砲要錢 韓國瑜：酸言酸語

（中央社記者余曉涵、王淑芬台北23日電）行政院長蘇貞昌今天表示，地方首長要在第一線注意防災、救災，不要沒掌握狀況就只懂要錢；高雄市長韓國瑜說，蘇貞昌對高雄講話越來越酸、越來越辣。

高雄19日雨勢影響多處淹水，但韓國瑜不滿外界「只指責高雄市」，也期盼中央政府比照去年「823」水災處理，加發受災戶新台幣2萬元補助。

蘇貞昌上午出席「加強推動大型車輛裝設行車視野輔助系統」推廣活動時受訪表示，高雄淹水273處，台南市一處，屏東縣15處，「不看高雄要看哪」。各地災情行政院同樣關心，該給的補助不會少。

他說，地方首長不能推託怠忽，更不應在神隱後不知輕重，不知頭尾，沒掌握狀況就只懂要錢，還不照規定，這都非常不該，也非高雄市民之福。

韓國瑜於市政會議後受訪表示，蘇貞昌對高雄講話越來越酸、越來越辣；19日不僅高雄下雨，昨天台北市淹水，為什麼沒看到行政院長、副院長去視察。

他說，中央兩套標準，不敢得罪台北市長柯文哲，他就活該該罵，但高雄這麼努力，何苦酸言酸語，「我對蘇貞昌院長提出強烈抗議，他永遠兩套標準」，希望中央一視同仁。（編輯：李明宗）1080723