黃國昌點名李大維 應說明國安會有沒有人涉案

（中央社記者陳俊華、葉素萍台北23日電）時代力量立委黃國昌今天說，國安局是國安會秘書長李大維督導的，李大維應該開說明國安會有沒有人參與；他將情資交給新北市調查站後，調查局副局長是在19日下午去找關務署長，關務署才知情。

總統府發言人丁允恭指出，目前司法單位正在進行偵查，相關的偵查進度宜由司法單位說明。總統蔡英文今天邀請總統府秘書長陳菊及李大維會商，並指示除了配合司法單位的偵辦，機關內部也要進行徹底調查，總統也指示要全面地整飭國安團隊的紀律。

蔡總統的「自由民主永續之旅」11日出發，但檢調單位接獲密報指稱，有國安人員將利用總統專機出訪回程，國賓禮遇貨物海關免驗的機會，私運大量香菸入境，檢調單位立即布線，掌握情資並追查。

黃國昌上午舉行記者會時指出，很多人合理質疑國安局只幹過這次嗎，昨天國安局副局長找他說明時表示，國安局不知道；但這次有5台公務車去載私菸，「誰派的？這是第一次嗎？」請國安局講清楚。如果這是從前總統馬英九時期、甚至更早之前就開始，他要求將曾經參與過的人全部徹查到底。

黃國昌說，這不只是菸酒管理法而已，菸酒管理法是處理一般人，這個是貪污治罪條例，「以公用運輸工具裝運違禁物品或漏稅物品者」，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑、得併科新台幣1億元以下罰金，「這是貪污的重罪」。

黃國昌再次點名國安會秘書長李大維，他說，「國安局是你督導的，不要躲起來」，國安會裡面有沒有人參與，請李大維出來公開說明，從昨天躲到今天，這像是國安會秘書長該有的擔當嗎；不要以為辭了一個國安局長就能斷尾求生。

黃國昌也說，這次的案件最辛苦的是新北市調查站，他親自去一趟新北市調查站，找了他認為值得信賴的人，因為過去3年他交出很多弊案資料，證據準備好交給新北市調查站辦，辦得結果讓他有信心，沒有在幫任何人掩護，他們布線非常久、很累。

黃國昌指出，19日下午4時，調查局副局長去找關務署長，從那個時間點關務署才知道，當然調查局副局長去找關務署這件事，有點違反給他的承諾，因為當初他要求這件事不要告訴關務署，「我不知道有沒有人涉入」，調查局選擇這樣的偵辦方式，他選擇尊重。

黃國昌說，19日這批貨從4樓搬到1樓後，他得到消息相當緊張，為了這件事還特別趕到現場去在門口守著。後來他透過桃園機場去看破一個大洞的滑行道，剛好就在華航維修工廠旁邊，可以看到倉庫到總統專機停機坪的動線；整個過程跟這麼久，「我負責任地說，最辛苦的是新北市調查站的調查員」。（編輯：蘇龍麒）1080723