副總統：僑胞是台灣力量在全世界最好延伸

（中央社記者葉素萍台北23日電）副總統陳建仁今天在總統府接見海外工程師專業人士回國訪問團表示，僑胞是台灣力量在全世界最好的延伸，期盼僑胞守護台灣，為台灣加油，繼續投入僑務工作，在海外支持台灣。

陳副總統致詞提到，台灣國際處境相當困難，有僑胞在，政府在拓展國際外交會比較順利，僑胞是中華民國最珍貴的資產，也是守護台灣的重要力量。

他說，這次邀請海外工程師專業人士返國，除親身體驗台灣現在政經各種狀況外，也希望借助他們的專業及在海外建立的人脈與金脈，協助台灣創新團隊開拓國際市場，讓台灣有創新能力的年輕人能夠接軌國際。

談及鼓勵台商返台投資，陳副總統指出，為因應美中貿易戰的影響，政府自今年初起推動歡迎台商回台投資行動方案，吸引很多台商青睞，現在更提出歡迎台商回台投資2.0、根留台灣企業及中小企業投資等3大加速投資方案，共提供新台幣6000億元優惠貸款額度，且每年將視投資情形進行滾動式檢討，也期盼海外僑界菁英回台投資。

陳副總統進一步表示，目前台商回台投資方案已有93家台商通過審核，投資金額突破4500億元，預估將可增加4萬2000個就業機會。未來希望吸引更多廠商擴大投資，根留台灣，這是政府很重要的目標。（編輯：趙蔚蘭）1080723