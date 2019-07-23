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國安局官員走私菸品
國安局官員22日被爆利用陪同總統出訪機會走私。關務署指出，出訪隨行人員走私196箱共9800條菸品，經聯合查緝小組於國賓通道攔截，未放行案貨。國安局表示將秉持「勿枉勿縱」原則全力配合偵辦。（圖為民眾提供）
國安局官員走私菸品
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國安局官員走私菸品4/15

文字處理不周 關務署小編公開向黃國昌道歉

最新更新：2019/07/23 13:37

（中央社記者吳佳蓉台北23日電）民眾22日在關務署臉書詢問，立委黃國昌爆料國安人員趁機走私菸品牟利是否屬實，對小編匆忙回文表示「委員所說並非事實」，進而衍生爭議，關務署就文字處理不周，今天公開向黃國昌道歉。

時代力量立委黃國昌22日於臉書直播指出，國安局藉機走私菸品牟利，當下有網友將相關新聞轉貼至關務署臉書詢問爆料是否屬實；關務署小編回應，「案獲全數查扣，黃國昌委員所說的並不是事實，本署已發布新聞稿說明」，並附上新聞稿連結，引來網友關注。

對此，關務署今天早上11點多在臉書粉絲頁上發文表示，針對昨天臉書小編留言，因全案確有違法走私菸品事實，文字處理不周，引起誤會，在此對黃國昌委員表達歉意。道歉文一出，被轉貼到PTT八卦版，引來另一波熱議。

關務署官員解釋，小編回應網友詢問留言時，正同步在收看立委爆料直播，主要是對於委員於直播時口頭質疑，走私菸品數量之大，海關為何沒有妥善把關查緝，認為與事實不符；因此，才會在回應網友同時強調菸品已全數查扣，委員所「說」不是事實，並不是否認沒有走私情形。

官員表示，後續發現回應引發網友關注，為了澄清誤會，才會在今天早上再度發文道歉澄清，希望能釐清誤解。（編輯：林淑媛）1080723

地機族
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