國安官員涉走私菸品 吳敦義批丟臉

（中央社記者余祥台北23日電）國安局官員涉嫌利用總統出訪勤務走私菸品，國民黨主席吳敦義今天表示，這是數十年來國家從來沒發生過的丟臉狀況，根本是白日見到鬼，國民黨2020一定要重返執政，才能撥亂反正。

國安局人員涉及藉總統出訪勤務，走私達9800條菸品，檢調昨天約談吳姓、劉姓國安局人員等10人到案，今天凌晨移送到台北地檢署。檢察官訊問後，聲押吳姓等2嫌，其餘8人交保。

國民黨今天召開縣市黨部主委會報，國民黨文傳會代理主委程美華會後轉述指出，針對國安人員走私菸品一事，吳敦義在會中說，這是數十年來國家從來沒發生過的丟臉狀況，根本是白日見到鬼，應思考是否單單只把責任推給國安人員；國民黨一定要2020重返執政，才能撥亂反正。

程美華說，吳敦義在會中也特別提到，2020大選對國民黨來說非常重要，若重返執政，才能有好的行政院長，讓國家有好的績效；2020總統大選一定要獲勝，總統選情將帶領整個風潮，也對立委選情有正面效果，贏得總統大選，立委過半到60席的勝面才更大。

程美華指出，國民黨副主席曾永權在會中感謝各縣市黨部主委在黨艱困時期的付出，「要錢沒錢、要人沒人」，但仍盼大家能夠整合在一起同心協力，打贏選戰。曾永權特別提到，7月28日將召開全代會，若當天活動成功，將會讓黨的團結氣勢更盛，有助於大選，2020這一仗沒打贏國民黨就要打包了，中華民國就會被消滅。（編輯：張均懋）1080723