走私菸品 邱顯智：太太接獲陳情轉黃國昌處理

（中央社記者陳俊華台北23日電）時代力量黨主席邱顯智今天說，在他訪美期間，太太在新竹的律師事務所接到民眾陳情有人一次訂9200條菸，認為是弊案，才轉給時代力量立委黃國昌處理；但陳情人身分不能透露。

總統蔡英文的「自由民主永續之旅」11日出發，但檢調單位接獲密報指稱，有國安人員將利用總統專機出訪回程，國賓禮遇貨物海關免驗的機會，私運大量香菸入境，檢調單位立即布線，掌握情資並追查。

邱顯智昨天晚間在臉書發文表示，看到這案件有點眼熟，除了昨天黃國昌有跟他提到此案之外，其實，上上週某日早上，他的太太有傳訊給在美國的他，指在事務所收到某人陳情，覺得應該是弊案，已經轉給黃國昌，「深喉嚨就在我身邊」。

黃國昌則在下方留言，「你怎麼抖出第一層喉嚨？我都不敢講，你死定了，準備跪算盤吧」；邱顯智則回說，「她對你查的這麼認真表示感動」。

邱顯智下午受訪時表示，7月11日時他正在美國訪問，而太太在新竹的律師事務所中，收到民眾陳情，當時太太覺得怎麼會有華航的班機沒有標註「CI」的代碼，還有人一下就訂9200條菸，認為這是弊案，於是就轉給黃國昌處理。

邱顯智說，黃國昌也是學法律的，他人在美國不在台灣，黃國昌對弊案相當熟，就請黃國昌來處理，也不知道訂菸的是什麼人，經過黃國昌調查才了解；至於陳情人的身分，他不能透露。

邱顯智表示，黃國昌有跟他講案件大概的輪廓，「我也嚇一跳」，而且那個人就在飛機上，還要混在總統車隊裡，「這是國安局的害群之馬」，若觸犯相關法規，當然要依法處理。（編輯：林興盟）1080723