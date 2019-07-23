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國安局官員走私菸品
國安局官員22日被爆利用陪同總統出訪機會走私。關務署指出，出訪隨行人員走私196箱共9800條菸品，經聯合查緝小組於國賓通道攔截，未放行案貨。國安局表示將秉持「勿枉勿縱」原則全力配合偵辦。（圖為民眾提供）
國安局官員走私菸品
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國安局官員走私菸品4/18

卓榮泰：國安局私菸弊案可恥 肅查嚴辦

最新更新：2019/07/23 15:51
國安局官員遭爆利用總統出訪勤務走私菸品，法務部調查局新北市調查處22日展開調查，約談後陸續將相關涉案人移送至台北地檢署偵辦。中央社記者葉臻攝 108年7月22日
國安局官員遭爆利用總統出訪勤務走私菸品，法務部調查局新北市調查處22日展開調查，約談後陸續將相關涉案人移送至台北地檢署偵辦。中央社記者葉臻攝 108年7月22日

（中央社記者葉素萍台北23日電）國安局官員涉嫌利用總統出訪勤務走私菸品，民進黨主席卓榮泰今天說，「可恥！肅、查、嚴、辦」，無論層級多高，一個都不能輕放，要徹底追究責任、人事改組，恢復人民信心。

國安局人員涉及藉總統出訪勤務，走私達9800條菸品，檢調昨天約談吳姓、劉姓國安局人員等10人到案，今天凌晨移送到台北地檢署。檢察官訊問後，聲押吳姓等2嫌，其餘8人交保。

卓榮泰今天透過臉書貼文痛陳「可恥」，他說，一件國安局私菸弊案扯出長年不法及管理失當的問題，「不管過去如何，我們新執政團隊不就是來去除歷史積弊的嗎？」

他質疑說：「這種不法由來多久？什麼人買了這麼多菸品？要做什麼用？多少人圖了多少利？經由什麼管道進出？涉及層級有多高？全部查清楚！統統按律辦！」

卓榮泰表示，徹底揪出整個共犯集團、參與人員，誰在主事，誰在掩護，誰在居間，誰在獲利，「無論層級多高，範圍多廣，雖不可錯殺一個，但一個都不能輕放！」

他呼籲，查出整個犯罪途徑，涉及多少單位、公司，徹底瓦解長久以來的惡習惡狀，讓人民看見公權力鐵腕法治的決心；國安體系負責最高層級的國家安全事務，國安人員人品、忠誠、能力都是最高要求，卻做出這種低俗、難以啟齒的行為，要徹底追究責任，進行人事改組，恢復人民信心。（編輯：林興盟）1080723

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