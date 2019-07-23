林飛帆：韓國瑜庶民形象是包裝 黨要找回群眾連結

（中央社記者葉素萍台北23日電）民進黨新任副秘書長林飛帆表示，高雄市長韓國瑜的庶民形象是包裝出來的，民粹時代，很多人認為謊話說了三遍就會成真，但在這樣的時代更需要把真話講四遍，民進黨必須把與群眾連結找回來。

林飛帆接受廣播主持人鄭弘儀專訪在今天播出，他指出，韓國瑜的庶民形象是包裝出來的，從地方派系、北農、擔任高雄市長，一系列過程，「真的是他（韓國瑜）站在基層庶民大眾的角度思考問題嗎？其實恐怕不是。」

林飛帆表示，未來這段時間，民進黨做為執政黨，要花更多時間與基層民眾、公民社會對話；在民粹勢力崛起的時代，談理念永遠不是一件容易的事，很多人認為謊話說了三遍就會成真，在這樣的時代更需要把真話講四遍。

他說，民進黨從黨外到執政，背景非常草根，有很多與群眾連結的機會，必須把與群眾連結找回來，也必須在過程中維持進步性；此外，也要讓更多基層民眾了解現階段台灣面對的內、外部挑戰，台灣需要具體的政策，不只是純粹以選舉口號或魅力做為號召。

另外，被詢及香港反送中示威者傳來台尋求庇護，民進黨是否有決心在立法院下會期通過難民法。

林飛帆說，就他所知，港澳人民關係條例針對被政治迫害的個案，政府可提供必要協助，而難民法在學界與NGO的討論已有一段時間，他也會在副秘書長的位子上，將這些聲音納入黨部平台，盡力與府院做政策協調。

林飛帆過去與時代力量淵源深，但最後選擇加入民進黨。他說，做決定時，也擔心對時代力量的朋友造成衝擊傷害，過去一段時間他與時力的朋友聊過，很多朋友覺得「就去試試看」，雖然兩個政黨有競爭，過去也有一些衝突，但若能利用執政平台創造一些改變，或許也是好事。

林飛帆提到，他個人沒有太多選舉的打算，希望能夠多熟悉政策實務工作，現階段希望自己在未來政策走向有多點影響。（編輯：楊玫寧）1080723