謝長廷勸韓國瑜先辭市長 才不耽誤高雄發展

（中央社台北24日電）曾任高雄市長的駐日代表謝長廷昨夜在臉書發文，奉勸將角逐下屆總統寶座的高雄市長韓國瑜「要好好的選，不要辜負韓粉，但現在應該先辭職」，才不會耽誤高雄市的發展。

謝長廷說：「高雄最近大雨淹水，市長需不需要在的問題又吵翻天。我擔任過市長、院長、大使，對首長的工作有些心得。」

他認為，市長的功能在提出願景，描述市政藍圖、選擇團隊夥伴，向中央爭取預算，聽取民意，跟議會溝通，有緊急狀況時，坐鎮指揮鼓舞團隊士氣，安定民心，在必要的時候，做出關鍵決定，克服難關，實現市政藍圖。

謝長廷說，他就任高雄市長時，提出海洋首都的藍圖、淨化愛河、興建捷運、成功爭取世界運動會、興建巨蛋...解決多年沉痾等等，這些都不是一般公務員能決定的。

謝長廷表示，有膽識和決心全神投入，才能做好市長，而競選總統要全國奔跑，也要認真投入，同樣是分身乏術的工作，這兩樣工作他都做過，知道難以兼顧，身體健康也難以負荷。

謝長廷強調，他現在戶籍還在高雄，從市民的角度，希望有專任的市長，縱然市長想選總統，也許是想做總統照顧高雄，那也要好好的選，不要辜負韓粉，但現在應該先辭職，展示必勝決心和信心，讓別人專心來做市長，才不會耽誤高雄市的發展。

謝長廷說，他在高雄七一一水災期間，三天未躺下睡覺；擔任高雄巿長第六年，大部分政見都已經實現；離開高雄到中央接行政院長，離開市長時的施政滿意度是全國第一名，高雄巿長一職有人代理也沒有耽誤，所以心安理得。（編輯：陳永昌、林憬屏）1080724