國安局私菸案 林佳龍盼華航說明歷年買菸數字

（中央社記者楊思瑞台南24日電）交通部長林佳龍今天在台南受訪時指出，國安局人員涉利用總統專機出訪回程機會走私大量香菸事件，已要求華航提出檢討報告，也希望華航說明過去藉專機大量購菸的統計數字。

林佳龍上午到台南市七股區出席中央氣象局七股氣象雷達新站房土木建築工程開工典禮，會前接受媒體訪問時，針對此次國安局人員涉走私大量菸品案調查情況，做以上表示。

林佳龍指出，除配合檢調偵辦，也要啟動行政調查。這兩天交通部對此事相當主動、積極，並要求華航在最短時間內提出檢討報告到交通部，但到目前還沒有收到。他已責成交通部政務次長王國材在今天前往華航具體督導，要求在第一時間公開檢驗。

林佳龍表示，這種隨總統專機大量採購菸品的情況已非常多年，不論是前總統馬英九時代或現在都有。因媒體已掌握相關的數字資訊，這些數字都是社會關注；希望華航秉持公開、透明的態度，在不影響司法偵辦的範圍內，應主動調查釐清，並對社會有所說明。

他說，究責是建立在事實的基礎上，證據到哪裡，責任就到哪裡。除司法檢調的偵辦，內部的行政調查也應具體釐清，並對外說明。（編輯：戴光育）1080724