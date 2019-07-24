更多編輯台推薦新聞：
專訪／奧運錢坑 操盤手鈴木馨祐長線看東奧投資
專題

專訪／奧運錢坑 操盤手鈴木馨祐長線看東奧投資

太空人柯爾單季200K達陣 史上第2快僅次巨怪強生
運動

太空人柯爾單季200K達陣 史上第2快僅次巨怪強生

治酒駕用重典？幫你讀20年49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰
數位專題

治酒駕用重典？幫你讀20年49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等
訊息

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

國安局私菸案 林佳龍盼華航說明歷年買菸數字

最新更新：2019/07/24 13:05

（中央社記者楊思瑞台南24日電）交通部長林佳龍今天在台南受訪時指出，國安局人員涉利用總統專機出訪回程機會走私大量香菸事件，已要求華航提出檢討報告，也希望華航說明過去藉專機大量購菸的統計數字。

林佳龍上午到台南市七股區出席中央氣象局七股氣象雷達新站房土木建築工程開工典禮，會前接受媒體訪問時，針對此次國安局人員涉走私大量菸品案調查情況，做以上表示。

林佳龍指出，除配合檢調偵辦，也要啟動行政調查。這兩天交通部對此事相當主動、積極，並要求華航在最短時間內提出檢討報告到交通部，但到目前還沒有收到。他已責成交通部政務次長王國材在今天前往華航具體督導，要求在第一時間公開檢驗。

林佳龍表示，這種隨總統專機大量採購菸品的情況已非常多年，不論是前總統馬英九時代或現在都有。因媒體已掌握相關的數字資訊，這些數字都是社會關注；希望華航秉持公開、透明的態度，在不影響司法偵辦的範圍內，應主動調查釐清，並對社會有所說明。

他說，究責是建立在事實的基礎上，證據到哪裡，責任就到哪裡。除司法檢調的偵辦，內部的行政調查也應具體釐清，並對外說明。（編輯：戴光育）1080724

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報