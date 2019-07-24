走私菸品案 黃國昌：5部貨車是總統府的

（中央社記者陳俊華、葉素萍台北24日電）時代力量立委黃國昌今天說，國安局跟他說，5部到桃園機場載走私菸品的貨車是總統府的，經過查證發現國安局沒騙他；至於是誰簽准派車單，總統府以公文回覆，因偵查不公開，無法回答。

總統府下午2時將召開記者會，公布新任國安局長人事，並說明特勤案內部調查進度。

總統蔡英文的「自由民主永續之旅」11日出發，但檢調單位接獲密報指稱，有國安人員將利用總統專機出訪回程，國賓禮遇貨物海關免驗的機會，私運大量香菸入境，檢調單位立即布線，掌握情資並追查，2名國安人員遭羈押禁見。

黃國昌上午受訪時表示，前兩天問國安局那5部貨車是誰派的，國安局說不知道，只說車是總統府的，後來他查證，「國安局沒有騙我，那5部貨車是總統府的」。

黃國昌說，後來他發文去總統府問，那5部貨車現在在哪、是誰簽准派車單派出去載私菸，目前得到公文回覆是拒絕提供，又推給「偵查不公開」，因檢調偵辦中所以無法回答。他說，行政單位屢屢濫用「偵查不公開」為由，拒絕提供資料給立法部門，這不是第一次，也不會是最後一次。

針對華航的責任，黃國昌說，華膳空廚違反關稅法的授權辦法，關務署什麼時候要開罰，若依關稅法罰則，因為是很久以前訂的，「聽起來很荒謬」，只處新台幣6000元以上3萬元以下罰鍰，完全沒有嚇阻效果，但該罰還是要罰。

黃國昌說，華膳空廚已證實欠缺自主管理能力，關務署應廢止華膳空廚自主管理許可，未來由海關按照一般規定處理。

他說，華航依照菸酒管理法，銷售5條以上菸品要有菸酒許可業執照，華航明知沒有執照，為何還銷售給這些人，這國家制度不能因為華航擺爛，就把規範棄之如敝屣，國庫署應說清楚。

黃國昌表示，華航的刑事責任部分，外界關注是不是只有這次，而最確切、直接的證據就是華航的電磁紀錄，連總統蔡英文也下令要徹查到底，檢方還不採取作為保全證據，「請問是在等什麼？」是調查局不願作為，還是台北地檢署要調查局緩一緩。

黃國昌指出，交通部長林佳龍說究責沒上限，但人民要的是行動不是口號，有媒體用來路不明的資料，把過去買菸的數量登出來，請問交通部掌握數量沒有。他公開呼籲林佳龍把數據攤在陽光下，交通部也應組成行政專案調查小組對華航進行行政調查，要求華航公開所有資料。（編輯：蘇龍麒）1080724