談2020 柯文哲：韓國瑜是裝成庶民的樣子

（中央社記者梁珮綺台北24日電）台北市長柯文哲在今天播出的「Yahoo!TV鄉民大會」中被問及「韓國瑜是庶民」時，他說，韓國瑜是裝成庶民的樣子；「韓國瑜什麼市政都還沒有做」，只就任半年，又沒花心思。

柯文哲也說，是否參選2020總統選舉是一個困難的題目，民進黨一直舉棋不定，「一下子希望我選，一下希望我不選」，民進黨內部不斷計算各種情況，有時認為若他不參戰，蔡總統與韓國瑜對決，能勝選；但若他參選，形成三腳督，韓國瑜會贏。

不過，柯文哲表示，韓國瑜的票數擴展性很差，而喊口號人人都會，執行上很困難，有時不是喊口號就解決問題。

他表示，「從頭到尾都不是很想選，每天都在找不要選的理由」。

柯文哲日前接受「Yahoo!TV鄉民大會」主持人郭子乾、唐從聖專訪，談論2020總統選舉以及各項市政，而郭子乾扮成高雄市長韓國瑜、唐從聖扮成總統蔡英文。

柯文哲說，蔡總統與韓國瑜角逐2020總統，讓全國知識份子、中產階級以及統獨意識沒那麼強烈的多數國民感到非常焦慮，「我們台灣怎麼會淪落到今天這地步」。

他說，正常的民主國家，競選連任者有現任優勢，通常沒有什麼問題，只要支持度超過40%就會當選，如今卻是典型的「秦失其鹿，天下共逐之」。

有場快問快答遊戲由小編提問，柯文哲必須舉圈或叉，柯文哲在「蔡英文做得不好」、「蔡英文聽不懂老百姓的話」、「韓國瑜是草包」、「韓國瑜選總統是民進黨逼的」、「民進黨是說謊成性的政黨嗎」等題都舉圈，不過，他說，說謊成性上，所有黨都差不多，也非單指民進黨。（編輯：李亨山）1080724