防夾帶菸品案重演 海關將加強空廚業者管理

（中央社記者吳佳蓉台北24日電）國安人員非法購買大量菸品，立委要求對華膳空廚開罰；關務署表示，待調查局釐清真相，就會依法辦理，現階段會儘速強化華膳空廚、長榮空廚管理。

時代力量立委黃國昌今天受訪時指出，華膳空廚在菸品事件中，明顯有疏失，缺乏自主管理能力，財政部關務署應該依法開罰，並廢止華膳空廚自主管理許可；同時，華航不應在購買者沒有菸酒業許可執照狀態下，賣給對方超過5條以上菸品，要求菸酒管理法的主管機關財政部國庫署進一步說明。

關務署官員表示，根據關稅法規定，保稅倉庫業者若違反相關規定，可按次處新台幣6000元以上、3萬元以下罰鍰，但這只是行政罰規定，如果業者被發現有涉入走私菸品行為，還有刑責問題；待調查局釐清真相後，海關將依調查結果進一步處置。

關務署官員強調，近日已密集開會討論，如何立即強化對空廚業者保稅倉庫的管理，目前所有班機上提供或販售的食物、免稅物品等，都由華膳空廚及長榮空廚兩家業者提供，未來會強化對兩家業者的管理。

舉例來說，將加強稽核、增加抽查頻率、設定更多控管點或建立異常預警機制等，若發現進出貨品數量龐大或有異常，海關將主動了解狀況。

對是否要廢止華膳空廚自主管理許可，關務署官員認為，每日在桃園機場起降班機非常多，每架飛機上的餐品、物品若都交要由海關查驗，工作量太龐大，也很難執行，現階段還是先朝向強化業者管理方向研議。今天下午關務署也召開檢討會議，一併檢討外界關注議題。

至於華航出售5條以上菸品給沒有菸酒業許可執照者，是否違規；國庫署說明，根據菸酒管理法，販賣菸品不需要看菸酒業許可執照。（編輯：鄭雪文）1080724