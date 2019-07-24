中科院試射 專家推測雄三增程型量產前測評

（中央社記者游凱翔台北24日電）中科院今天在東部海域火砲試射，管制範圍從宜蘭至屏東外海，外界推測是否為新型飛彈。前雄三飛彈總工程師張誠認為，因長距離、轉折點特性，可能是雄三增程型飛彈量產前戰術測評。

根據漁業署發布的射擊通報資訊，國家中山科學研究院下午2時30分至下午4時在台灣東部外海執行的射擊通報有2份。

其一管制範圍廣，從九鵬、恆春一帶，延伸至綠島、蘭嶼，並向北延伸至宜蘭、花蓮地區；最大彈道為「無限高」；另一份範圍僅在九鵬至恆春半島沿線外圍海域，最大彈道高度為1萬5000呎，外界推測可能是新型飛彈的測試。

中科院回應，此火砲試射屬中科院例行研發測試，不予說明，也請民眾基於國家安全與國防自主，給予鼓勵與支持。

前雄三飛彈總工程師張誠接受中央社訪問時表示，台灣從北到南的大概距離約500公里，根據第二份彈道射擊通報彈道最大高度「無限高」圖資顯示，因長距離、轉折點等特性，應是從九鵬基地試射「雄風三型增程飛彈」，可能是量產前的戰術測評。

另一份彈道最大高度為1萬5000呎的的射擊通報，張誠推測，可能是近空防禦武器的測試。

軍事專家、軍事連線雜誌主編陳維浩接受中央社訪問認為，「管制範圍這麼廣確實少見」，確實有可能是新型飛彈驗證，也有可能是現役飛彈性能提升後的測試，又或是讓飛彈進行完整的繞行，才會進行大範圍海域管制。

陳維浩表示，台灣國土小，難以讓長程的巡弋飛彈、反艦飛彈進行長距離繞行，藉此驗證飛彈的航程、射程及彈道特性，加上雖然可以向右延伸至較遠的太平洋海域，但考量可能影響行駛於公海的船隻，以及必須在空中派遣軍機監控，才在東部海域劃定大範圍操演區域來驗證。（編輯：林孟汝）1080724