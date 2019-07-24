邱國正掌國安局 立委促推動維安特勤事權統一

（中央社記者王揚宇、陳俊華、范正祥台北24日電）國軍退除役官兵輔導委員會主任委員邱國正將接任國安局長；民進黨立委蔡適應說，國安局出的狀況不是獨立事件，盼邱國正上任後應該朝制度面提出革新，包括把總統維安從屬管理明確化等。

國安局人員涉嫌利用總統出訪勤務走私達9800條菸品，國安局長彭勝竹22日請辭獲准。總統府今天召開記者會宣布，遺缺將由邱國正接任。

立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委蔡適應說，以邱國正的能力，足以勝任局長。但邱國正的軍旅生涯缺乏情報相關歷練，在領導統御上，得要加倍用心與注意。

蔡適應表示，國安局出的狀況不是獨立事件，而是內部管理、職場文化、事權不統一等制度面的問題，邱國正上任後應該朝制度面提出革新，例如總統府侍衛室與特勤中心、國安局、軍警間的關係要釐清，把總統維安從屬管理明確化、單純化，這牽涉到組織整編、修法等大工程，現在已經到了不得不面對的時刻。

國民黨立委江啟臣指出，邱國正有治軍嚴謹的名聲，但非情報系統出身，接任國安局長是來整頓的話，對於業務是否能夠熟悉，能否順利管理情報系統，會是一個考驗。

江啟臣進一步指出，現在說要整頓國安局，但總統府侍衛室及永和警衛室，掛名國安局長指揮，實務上的指揮管理系統是屬於侍衛長和府方，光是國安局整頓，不整頓府方，落入治標不治本或只是轉移焦點。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗也認為，嚴格說來，這次問題是出在總統府侍衛室，不是出在國安局。換國安局長不能解決問題，必須徹底檢討誰該真正負責。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞認為，國安局人員涉嫌利用總統出訪勤務走私菸品，原任國安局長彭勝竹為此去職，換誰接任不是人民現階段關切的重點，不會因為換誰接任就停止人民的疑問，人民想知道的是事實真相，這部分必須先釐清。

時代力量立法院黨團總召徐永明表示，目前只羈押2名中級幹部，社會沒辦法接受，希望邱國正要查到底、沒有上限。

「國安局會有一波大地震」，立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇認為，邱國正治軍及處事非常嚴格與嚴謹，相信可以快速地把問題挑出來。

王定宇也說，到了9月，如何和新的總統府侍衛長把不同政黨的總統候選人，以及現任總統、副總統與卸任總統、副總統的維安做好，這是邱國正的挑戰，相信邱能做得到。（編輯：蘇志宗）1080724