走私菸品案 監委巡察國安局將立案調查

（中央社記者王承中台北24日電）監察院今天表示，監委包宗和等人23日巡察國安局，要求國安局針對國安人員涉嫌利用總統出訪勤務走私菸品一案，提出書面說明。同行監委指出，監察院已函詢相關機關把調查報告送交監察院彙整後，再立案調查是否有行政違失。

監察院長張博雅偕同監察院國防及情報委員會召集人包宗和等15位監委，昨天上午巡察國安局特勤中心，由國安局代理局長柯承亨及特勤中心副指揮官等人接待。

監察院今天發布新聞稿表示，監委於特勤中心舉行的座談中，有針對國安人員利用總統出訪時機走私香菸等議題提出詢問，包宗和要求國安局提出書面說明，包括事件發生始末、走私香菸數量及金額、走私管道及用途、參與人員及涉案層級、揭發人員有無受到妥適保護，以及如何防範此類事件再度發生等。

監察院引述柯承亨指出，對於這次國安人員違反法紀案件，國安局概括承受，前國安局長彭勝竹已經負起政治責任，於事發後即向總統請辭獲准，未來將配合檢調刑事調查，國安局內部也已立案進行行政調查，處分層級將視調查結果而定。

參與巡察的監委告訴中央社記者，目前監委高涌誠、王美玉正準備著手進行調查，但是因為檢調正在調查，所以監察院不干擾偵查，先讓檢察官蒐證完畢及相關行政機關做出行政調查報告。監察院已函詢相關機關把調查報告送交監察院彙整後，再立案調查是否有行政違失。

監委指出，國安局擔憂菸品走私案影響士氣，畢竟特勤維安牽涉到國家安全，國安局已安排主管到各單位說明，希望這個案件不要影響特勤維安工作。（編輯：楊玫寧）1080724