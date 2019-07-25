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國安局官員走私菸品
國安局官員22日被爆利用陪同總統出訪機會走私。關務署指出，出訪隨行人員走私196箱共9800條菸品，經聯合查緝小組於國賓通道攔截，未放行案貨。國安局表示將秉持「勿枉勿縱」原則全力配合偵辦。（圖為民眾提供）
國安局官員走私菸品
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國安局官員走私菸品8/16

國安局私菸案 黃國昌再爆有違法帶入商品消失

最新更新：2019/07/25 11:47

（中央社記者王揚宇台北25日電）揭發國安局人員涉嫌藉總統出訪勤務走私菸品的時代力量立委黃國昌今天質疑，還有其他華航員工違法帶進來的東西不在查扣名單內，而這批物品現在不知道在哪，請華航自清說明。

總統蔡英文的「自由民主永續之旅」11日出發，但檢調單位接獲密報指稱，有國安人員將利用總統專機出訪回程，國賓禮遇貨物海關免驗的機會，私運大量香菸入境，檢調單位立即布線，掌握情資並追查，2名國安人員遭羈押禁見。

黃國昌今天在立法院受訪時表示，針對此案，昨天他到財政部關務署台北關清點查扣貨品，只發現國安局人員吳宗憲夾帶的9800條香菸，但利用這次機會違法帶進來的還有其他東西，且是華航員工買的，卻不在查扣範圍內，這些物品現在流落何處。

黃國昌接著說，財務部關務署人員認為有可能在貨車上，即這次作為犯罪工具之用的5部貨車，但他不知道貨車現在在哪，除了華航應站出來自清員工違法買的東西，也請檢調單位說明貨車在哪；另外，總統府侍衛室也應說明這些派車單是誰簽的。

黃國昌也被問到華航懲處名單相關議題，他說，這件事情跟台鐵普悠瑪事件相比，沒有比較輕微，當調查還沒做完時就輕輕提一個懲處名單，這是否在斷尾求生，還是企圖要趕快止血的煙霧彈。（編輯：林興盟）1080725

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