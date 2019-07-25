是否投入高市補選 陳其邁：現在說還太早

（中央社記者蔡芃敏台北25日電）民調顯示，若行政院副院長陳其邁投入高雄補選，將獲得4成7市民支持，陳其邁說，高雄是家鄉，也是一生懸命的地方，但是否投入補選，「現在說還太早」。

根據最新民調，如果高雄市長韓國瑜請辭參選2020總統大選，高雄市進行補選，陳其邁將獲得47.3%高雄市民支持。

行政院副院長陳其邁今天出席「宏觀全球趨勢 掌握投資契機」論壇，會後接受採訪時表示，高雄是家鄉，高雄好是他的期待，但是否投入補選，「現在說還太早，是很久以後的事」。

他說，市民投給韓市長，是希望他能將市政做好。自己在中央也會盡力協助高雄，前瞻計畫已核定補助高雄市政府治水經費約新台幣19億元，當前最重要的是中央與地方攜手合作，「高雄好最重要」。

另外，韓國瑜昨晚夜宿茂林，今天一早製作原住民傳統早餐時，被媒體問及副手想要搭誰，韓國瑜回答「你每次一講，我就想到陳其邁了。」

媒體問及是否感覺被吃豆腐，陳其邁說，「我是行政院長蘇貞昌的副手」，把當前工作做好是最重要的事。韓市長快言快語，自己言語上吃一點虧沒什麼，不過，記者問什麼應該就回什麼，「這樣虧我，好嗎？」。

他也說，市民投票給他，希望韓國瑜能將市政做好，也是大家期待的。（編輯：鄭雪文）1080725