政治獻金更透明 內政部修法關係人交易應揭露

（中央社記者王承中台北25日電）內政部今天通過政治獻金法部分條文修正草案，明定未來政黨、擬參選人政治獻金的支出對象為政黨負責人或配偶等關係人時，應於申報會計報告書時一併揭露，違者最高可罰新台幣120萬元罰鍰。

內政部下午發布新聞稿指出，現行政黨、擬參選人以政治獻金支付競選所需相關費用，若廠商為特定關係人，常遭質疑有私相授受、圖利情事。為讓政治獻金更公開透明，內政部部務會報通過政治獻金法部分條文修正草案，有助強化關係人交易透明機制，能夠減少外界誤解，同時也有利公眾監督。

內政部表示，修法主要是依監察院的修法意見，將「政治獻金查核準則」規定應揭露事項，提升到母法規範，使監察院對於未依規定揭露的處罰有明確依據。至於應揭露的關係人範圍，包含政黨負責人、擬參選人及其配偶等親屬，或由相關人員擔任負責人、董監事、經理人等職務的法人或團體。

內政部表示，修法也是配合聯合國反貪腐公約首次國家報告後進行檢討，希望藉此使政治獻金支用情形更為公開透明，以防杜不當利益輸送，對促進政治清廉，有正面積極作用。修正草案將陳報行政院審查後，儘速送請立法院審議。（編輯：鄭雪文）1080725