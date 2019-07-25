羅文嘉訪達賴喇嘛 祝壽也觸及轉世議題[影]

（中央社記者葉素萍台北25日電）挪威西藏之聲今天在臉書發布民進黨秘書長羅文嘉前往達蘭薩拉拜會達賴喇嘛的影片；羅文嘉說，此行是向達賴喇嘛祝壽並關心身體健康，還談到轉世議題；對於邀請達賴喇嘛訪台一事，民進黨說，尊重藏人，當然還有當事人的意願。

羅文嘉上週出國，挪威西藏之聲今天在臉書發布羅文嘉前往北印度達蘭薩拉拜會達賴喇嘛的影片。挪威西藏之聲在臉書網頁提到，羅文嘉、民進黨公共關係處主任謝雨利、民進黨發言人李問17至19日訪問達蘭薩拉藏人社區，並拜訪達賴喇嘛，會後接受媒體採訪。

羅文嘉在影片中提到，這是他第一次到達蘭薩拉拜會達賴喇嘛，除代表民進黨主席卓榮泰向達賴喇嘛祝壽外，也就台灣民主發展、西藏爭取自由等議題交流意見。

羅文嘉表示，達賴喇嘛在會談時說台灣民主力量非常重要、自由是台灣最大資產；他則提及台灣爭取民主的過程很辛苦，現在享受民主成果，也希望能保護民主成果，目前台灣與西藏都共同面對中國威脅，除了保護台灣民主外，也希望協助其他地區、國家爭取民主的人一起努力。

整個會面歷時1個多小時，還觸及達賴喇嘛轉世議題。羅文嘉指出，達賴喇嘛預計自己活到100歲，所以還不急著談轉世問題，且轉世也要由所有佛教徒決定，而不是由共產黨決定。羅文嘉也問達賴喇嘛，台灣有沒有可能成為轉世地點，達賴喇嘛回答，當然有可能，只要是佛教的國家都有可能。

羅文嘉說，感受到達賴喇嘛的幽默、開朗，也是具有智慧的領袖。達賴喇嘛非常肯定台灣民主的過程、成果，希望繼續把民主力量推展到其他地區。

另外，對於是否可能邀請達賴喇嘛訪台，李問在影片中表示，「我們尊重藏人，當然還有尊者本人的意願」。（編輯：李信寬）1080725