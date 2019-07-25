國安局私菸案 朱立倫：民眾完全不能接受

（中央社記者余祥台北25日電）國安局人員涉嫌走私菸品，前新北市長朱立倫今天表示，對民眾來說完全不能接受，負責國家安全的國安局怎麼變成公賣局、華航變成菸酒公司，一定要徹查到底，盼蔡英文政府痛定思痛，好好檢討。

朱立倫晚上與媒體餐敘，將代表國民黨角逐2020總統大選的高雄市長韓國瑜提出副手條件為具有財經背景和國際觀，是否可能成為韓的副手，朱立倫說，完全沒有這樣的考量，他只是以黨員身分，盼總統和立委選舉勝選，能夠重振台灣經濟，改善兩岸關係。

至於韓國瑜若提出副手要求是否會答應，朱立倫表示，他尊重韓國瑜，但目前沒有接觸，他也沒有這樣的考量，相信韓國瑜會基於是否對自己加分來考慮副手人選，而他會以黨員身分，爭取大家對國民黨的支持，他會堅持這樣的原則。

媒體詢問，韓國瑜提出的副手條件似乎與朱立倫滿符合，朱立倫說，台灣有很多懂財經、國際和科技產業的人。

被詢及韓國瑜初選過後是否有聯繫他，朱立倫說，韓國瑜很忙，一方面忙高雄市政，也要爭取更多支持。韓國瑜15日已經拜會過，這樣就好了。

至於新北市長侯友宜將不出席全代會，朱立倫表示，侯友宜一向堅持把市政工作做好，把市政做好就是對國民黨最大的幫忙，不一定要參與造勢才是幫忙。

媒體詢問，鴻海前董事長郭台銘不出席28日的全代會是否影響黨內團結，朱立倫說，相信郭台銘會支持國民黨，不會脫黨。（編輯：楊玫寧）1080725