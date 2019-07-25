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藍委安排訪美會僑胞 李佳芬決定暫緩

最新更新：2019/07/25 21:53

（中央社記者劉冠廷、王淑芬台北25日電）高雄市長韓國瑜夫人李佳芬是否訪美受關注，熟悉僑界的國民黨立委今天表示，美國僑界邀李佳芬訪美，他幫忙規劃行程，原本預計8月2日前往，但近日與李佳芬討論後，李佳芬決定暫緩。韓國瑜幕僚也說，目前的確是計畫暫緩。

韓國瑜贏得國民黨總統初選後，何時再度訪美成關注焦點，媒體日前報導，韓國瑜夫婦近期將分別訪美，幕僚回應，目前暫未安排韓國瑜赴美參訪；至於李佳芬的美國行，目前還未確定。

一位與僑界關係友好的國民黨立委今天向中央社記者表示，韓國瑜通過初選後，各地僑社紛紛發出邀請，盼韓國瑜與李佳芬能前往拜訪；他規劃相關行程，預計8月2日陪李佳芬前往洛杉磯、舊金山等地拜訪傳統僑社，並參加舊金山全美台灣同鄉聯誼會年會等活動。

這位藍委透露，他近日與李佳芬見面，討論這次美國行，但李佳芬最後決定暫緩，原因是行程與時間安排過於倉促，加上目前海外韓國瑜後援會正陸續成立中，李佳芬希望待相關後援會成立後，一併拜訪。

他也說，雖然李佳芬無法參加這次在舊金山舉行的全美台灣同鄉聯誼會年會，不過，依照慣例，國民黨總統候選人都會在下半年安排前往美國，尋求支持，所以年底前，韓國瑜與李佳芬應該會安排一次美國行，為明年大選暖身造勢。（編輯：楊玫寧/謝佳珍）1080725

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