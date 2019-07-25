林飛帆：香港台灣都在中國勢力擴張第一線

（中央社記者蘇木春台中25日電）光合教育基金會今天舉辦香港「反送中」座談會，民進黨副秘書長林飛帆表示，不認為「今日香港、明日台灣」，而是「今日香港、今日台灣」，中國勢力擴張，兩地都站在第一線。

由交通部長林佳龍創立的光合教育基金會，今天晚間邀請香港區議員梁穎敏、林飛帆與專欄作家周奕成等人對談，許多關心「反送中」條例抗爭活動的民眾也都到場參與。

梁穎敏表示，現在的情況下，香港只剩下自己可以依靠是不行的，一定要讓國際社會知道香港的情況，知道真相以後，世界各國也會來支持香港。

梁穎敏說，「反送中」運動跟台灣有很大的關係，因為是源自發生在台灣的一件香港民眾殺人案，當然希望盡一切努力幫受害人取得公道，嫌疑人得以公正審訊；但港府卻是用這個事件，推出送中的逃犯條例，不只不能幫受害人解決問題，還破壞法治與自由。

梁穎敏指出，當條例草案推出時，沒有上網公開相關資訊，一開始港府就沒有想要知道人民的意見，當民眾知道後開始遊行示威，她認為自己身為民眾的代表，要跟港府對談卻被拒絕，且港府用強硬態度對待香港人，她決定站出來支持「反送中」活動，用各種方式讓全世界知道這件事，政府卻用催淚彈、橡膠子彈對付群眾，卻也讓更多人站出來，不斷有不同團體遍地開花。

林飛帆說，過去這幾年跟香港有許多交流，2012年香港發生「反國教」運動，香港政府想推動對中國的效忠教育，中學生發起很多反對運動，同一時間台灣也發生「反旺中」運動，兩個運動有很多交流的基礎，才發現中國因素一直在兩地發生，運動結束後兩地民運團體開始密切交流。

林飛帆提到，2014年後台灣發生318太陽花運動，香港當時已開始討論佔領中環行動一段時間，還舉辦審議式民主會議，再提出與政府交涉談判，對台灣的太陽花運動也產生影響，且兩地開始出現民運詞彙交流，香港的運動軌跡從保守開始改觀。

他說，中國因素不斷促使台灣人與香港人的自我認同，同時刺激與挑戰民主價值的認知，他不認為「今日香港、明日台灣」，而是「今日香港、今日台灣」，對於中國勢力擴張兩地都是站在第一線，不該把香港當成立歷史借鏡，台灣人不只要關心香港，大家可以想一想擔心台灣未來會發生什麼？應該守住什麼？都牽涉台灣未來的方向。（編輯：陳清芳）1080725