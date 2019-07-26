防範非洲豬瘟 徐國勇赴桃機視察俄航班防檢狀況

（中央社記者王承中台北26日電）內政部長徐國勇今天上午前往桃園機場視察俄羅斯來台航班的非洲豬瘟防檢狀況。他說，疫情有再度升溫跡象，台灣防範非洲豬瘟的挑戰依然相當嚴峻，執行防疫工作務必滴水不漏。

行政院長蘇貞昌昨天在出席行政院院會時表示，俄羅斯是非洲豬瘟疫區，台俄5月直航，卻到7月才100%檢查來自俄羅斯旅客的手提行李。他要求各部會加強橫向聯繫，絕不容許防疫漏洞，否則嚴格追究責任。

徐國勇上午在臉書發文指出，上午前往桃園機場第一航廈，與航警局長黃嘉祿、移民署國境事務大隊大隊長陳建成一同視察俄羅斯來台航班的入境旅客動線，以及非洲豬瘟防檢狀況，並請移民署俄語專長人員製作俄語告示牌、文宣摺頁等，提醒俄羅斯旅客配合檢查。

徐國勇表示，自7月以來，已查出來自中國的豬肉製品中，非洲豬瘟病毒呈現陽性的比率攀升，疫情有再度升溫跡象，台灣防範非洲豬瘟的挑戰依然相當嚴峻。俄羅斯已被列入非洲豬瘟高風險疫區，而旅客手提行李也已開始100%全面檢疫。

他指出，內政部執行防疫工作的第一線人員及相關單位，務必執行地滴水不漏，繼續徹底檢查，大家一起加油守護好台灣防疫前線。（編輯：郭萍英）1080726