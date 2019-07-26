國安局私菸案 洪慈庸：綠支持者憂衝擊總統選情[影]

（中央社記者王揚宇台北26日電）國安局私菸案持續延燒，時代力量立委洪慈庸今天說，地方的民進黨支持者有焦慮感，擔心這樣打下去，會影響總統蔡英文的選情，也有支持者跑來跟她說，「這樣好嗎？」

時代力量立委洪慈庸、林昶佐今天上廣播節目，接受主持人周玉蔻的訪問。

周玉蔻在節目一開始就問到，時代力量立委黃國昌揭發的國安局私菸案，所引發的政治效應，是否會衝擊泛綠合作等。

洪慈庸說，這件事情沒第二條路，就是查到底，而在地方上，民進黨支持者當然會有焦慮，這樣打下去也會有危機感，而且民眾也會把菸價調漲跟這次夾帶私菸的事件聯想在一起，不會分那麼細，民進黨的支持者也會擔心這會影響蔡總統選情；不過，地方上的泛綠合作不會因為單一個案有所衝擊。

林昶佐則說，既然發生這起弊案，若能把過去國民黨時期到現在的陋習解決，就可以變加分，不過現在網路上面的焦慮比地方還大，也有蠻多朋友在思考，如何同時強調總統出訪成績，也能積極解決私菸案。

總統蔡英文的「自由民主永續之旅」11日出發，但檢調單位接獲密報指稱，有國安人員將利用總統專機出訪回程，國賓禮遇貨物海關免驗的機會，私運大量香菸入境，檢調單位立即布線，掌握情資並追查，2名國安人員遭羈押禁見。（編輯：趙蔚蘭）1080726