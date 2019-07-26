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蘇貞昌：韓國瑜爬樹沒戴帽綁繩是錯誤示範

最新更新：2019/07/26 11:40
高雄市長韓國瑜24日視察登革熱防疫情形，擔心樹洞積水成孳生源，爬上樹探察樹洞積水。（中央社檔案照片）
高雄市長韓國瑜24日視察登革熱防疫情形，擔心樹洞積水成孳生源，爬上樹探察樹洞積水。（中央社檔案照片）

（中央社記者郭芷瑄屏東縣26日電）行政院長蘇貞昌今天被媒體詢問高雄市長韓國瑜爬樹探察樹洞積水的看法時表示，韓國瑜能注意登革熱病媒蚊是好事，但爬樹依勞動規範應戴安全帽、綁安全繩，這行為是錯誤示範。

韓國瑜24日到公園視察防疫情形，擔心樹洞積水成孳生源，以矯健身手爬上樹探察樹洞積水，指示防疫工作要做到無死角。

蘇貞昌上午在屏東縣東港鎮出席東港泊區深水碼頭整建工程動土典禮受訪表示，韓國瑜爬樹注意登革熱病媒蚊是好事，但畢竟沒行政經驗、剛剛做首長，很多事沒用對方法，且這次登革熱病媒蚊較偏重室內。

不過，他說，韓國瑜能注重登革熱，「總比到處跑好」，還是要鼓勵加油，希望高雄市登革熱減少。

至於韓國瑜要求提高災害補助，蘇貞昌表示，災害補助中央政府都是一個心意，地方有需要，行政院全力支持。災害補助在前總統馬英九政府時期就訂有補助標準沒變，只要符合標準就補助，如果不符合，也不是誰比較會吵、喊比較大聲就會跟別人不一樣，行政院都是公平、同樣關心。

推動「投資青年就業方案」部分，蘇貞昌說，今年失業率持續降低，但青年失業率還是較高，行政院用4年新台幣95億元提高青年就業。

他說，昨天行政院院會特別呼籲相關部會多鼓勵青年的單純和熱情，從各方面讓青年進入勞動市場，用各種方法讓青年知道政府方案，提高青年就業率，也呼籲青年多參與勞動市場，多為自己開創前程。（編輯：李明宗）1080726

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