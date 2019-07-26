便利民眾親海 7天內海岸活動免申請許可

（中央社記者王承中台北26日電）內政部今天表示，為便利民眾親近海岸，修法鬆綁申請海岸使用許可，未來在海岸舉辦7天以內的王船祭、露營、沙雕展、拍攝影片等活動，不必申請許可，只要在15天前報備。

內政部今天發布新聞稿指出，考量海岸及沙灘常有各種活動，為避免動輒須依法申請，過度干擾民眾，內政部昨天通過「近岸海域及公有自然沙灘獨占性使用管理辦法」部分條文修正草案，只要是未設置固定設施、7天以內的6大類活動，在活動前15天向管理機關或地方主管機關報備即可，讓民眾更親近海岸。

內政部指出，本次修法開放免申請許可的6大類海岸短期活動，分別為一、王船祭、飛魚季等祭典儀式或慶典活動；二、露營、沙雕展、淨灘等休閒體驗活動；三、環境教育解說、學術研究調查採集等教育研究活動；四、電影、紀錄片等影像拍攝記錄活動；五、災害防救演習活動；六、其他經主管機關會商管理機關認定的活動。

內政部表示，不必申請許可的短期活動，主辦單位在活動後，仍須將海岸恢復原狀，把乾淨的沙灘及海岸還給大眾。此外，同一個短期活動，若1年內活動日數累計達3個月以上，則必須循程序在活動前申請許可，以避免遭特定活動長期占用。修正草案將依法制作業程序，近日發布施行。（編輯：林興盟）1080726