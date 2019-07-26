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林昶佐：時力高雄淡水提名立委 恐增合作難度[影]

最新更新：2019/07/26 11:54
時代力量立委林昶佐（左）、洪慈庸（右）26日上午接受台北之音廣播節目「周玉蔻嗆新聞」專訪，暢談時事與選舉。中央社記者徐肇昌攝　108年7月26日
時代力量立委林昶佐（左）、洪慈庸（右）26日上午接受台北之音廣播節目「周玉蔻嗆新聞」專訪，暢談時事與選舉。中央社記者徐肇昌攝　108年7月26日

（中央社記者王揚宇台北26日電）時代力量在高雄鳳山、新北淡水提名立委人選，強碰綠營現任立委，恐增加兩黨合作難度。時代力量立委林昶佐今天說，應先訂出目標，但目前是還沒討論就提名，他不知道高雄和淡水的提名策略。

時代力量立委洪慈庸、林昶佐今天上廣播節目，接受主持人周玉蔻訪問。

談到時代力量針對立委選舉布局，以及時代力量在高雄鳳山、新北淡水的提名策略，是否在以戰逼和；身兼時代力量台北市黨部主委的林昶佐說，時代力量應該要先把目標訂出來，例如是要5席區域立委、5席不分區立委等，但目前還沒進入討論就提名，而策略清楚就會定出做事方法，「老實說我不知道高雄和淡水的提名策略」。

林昶佐說，無論如何，還是要跟友好政黨有合作關係，就像他在台北市信義、南松山選區提的立委候選人陳雨凡，「我至少找民進黨不提名的地方，希望把過去拿不下來的地方，努力爭取大家團結」。

洪慈庸也說，明年立委選舉在區域、不分區要達到怎樣的目標，決策委員會還沒有討論。

至於時代力量是否自推總統人選出來角逐；洪慈庸認為，以現在時力的資源等狀況，不容許有這進一步的提名；林昶佐則說，觀察過去馬英九政府和蔡英文總統，蔡總統絕對是最符合台灣利益的總統，他在內部已表達過這樣的意見。

主持人也問到時代力量跟民進黨的合作關係，林昶佐以自身最近做的民調結果進行論述。

林昶佐說，這要看黨中央怎麼談，但在地方，3年多來維持跟民進黨團隊的合作關係，至少是好的基礎，自己最近有做民調，發現跟他4年前剛參選的民調很像，藍大於綠的結構沒有改變，差不多是6比4，「做的不錯，結構也不一定會改變，對基層朋友來說，我們團結的話，都不一定會贏」。

時代力量目前在立法院有5席立委，包括3席區域立委與2席不分區立委。區域立委部分，時力立法院黨團主任陳惠敏將參選高雄市鳳山區立委，對上現任民進黨立委許智傑，而時力昨天也提名律師張衛航參選新北市第一選區立委，該區現任立委為民進黨呂孫綾。（編輯：張均懋）1080726

影片來源：hitfm YouTube頻道
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