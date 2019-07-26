菸品走私案 總統府研擬第二波高階幹部懲處[影]

（中央社記者顧荃台北26日電）有關菸品走私案，總統府發言人黃重諺今天表示，內部調查顯示，沒有總統府跟國安會的政務與機要人員訂購菸品；相關人員的第二波懲處，司法責任部分，尊重檢調單位偵查，侍衛室督導不周部分，侍衛長已經自請處分調職。

至於其他高階幹部責任已經在研擬相關處分，將會盡快提出。國安局後續人事機制檢討部分，黃重諺說，將由國安局新任局長邱國正進行，蔡總統也要求邱國正要在一週內提出檢討。

針對國安人員涉嫌利用總統出訪勤務之便超買菸品，總統府下午二度召開記者會對外說明。

有關國民黨質疑永和官邸警衛室主任林國欽涉入本案，且與總統府秘書長陳菊關係匪淺，黃重諺回應，「陳秘書長並不認識這個人」，有人散播謠言指林國欽是陳菊的親信，這些無中生有的造謠抹黑，都將報警準備提告。

國安局與特勤人員涉及藉總統出訪勤務，走私高達上萬條菸品。其中9800條菸品利用22日總統專機出訪回程、國賓禮遇貨物海關免驗的機會，由5輛接機貨車陸續裝載運回。

總統府下午舉行記者會，黃重諺表示，根據總統府內部調查，本案訂購菸品的人員，沒有總統府跟國安會的政務與機要人員；涉及本案的相關商品，沒有進入總統府跟總統寓所。

對於傳出運載走私菸品的5輛貨車是總統府車輛，黃重諺說明22日接機勤務車輛的調度，跟車載物品的實際狀況時指出，特勤勤務車隊的編組、調度、派遣，都是侍衛室依據維安特勤需要統一調度，且由特勤人員駕駛。

黃重諺說，當天的5輛貨車，其中兩輛是向總統府交通科調借的公務車，負責裝載特勤人員行李與勤務裝備，另外3輛則是裝載涉及本案的菸品。

他說，22日遭到攔查的5部車輛，都是由關務署帶回調查，侍衛室借調的2部府方車輛，因為查驗後確認沒有違法物品，隨後歸還總統府交通科，沒有所謂的「總統府5部車輛未經查驗放回」。

黃重諺強調，特勤車輛派遣程序，是由侍衛室特勤人員統籌勤務進行調用，沒有所謂總統府交通科派車的問題。

他表示，相關內部調查發現，利用元首出訪超量訂購大量免稅菸品，歷經多個時期，積習已久，確實導致多數勤員缺乏法治概念，已要求相關單位落實法治教育，絕不能再犯。

不過，媒體詢問，歷經多個時期是從哪位總統任內開始，前總統陳水扁已否認他任內有此狀況。黃重諺則回應，根據現在的訪查進度，確實橫跨歷屆侍衛室，他不清楚陳水扁有說過什麼，但錯的事情，就應該去面對改正。（編輯：林淑媛/楊凱翔）1080726