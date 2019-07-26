即將離任 以色列代表：在台4年是人生精彩篇章

（中央社記者侯姿瑩台北26日電）以色列駐台代表游亞旭（Asher Yarden）今天獲頒「睦誼外交獎章」，表揚對促進以台關係的貢獻。談到即將離台，他一度哽咽說，這4年的日子是生命中精彩的篇章，他會想念台灣。

外交部下午發布新聞稿表示，外交部長吳釗燮今天頒贈「睦誼外交獎章」給游亞旭，表揚他駐台期間對促進台以關係的貢獻。游亞旭駐台4年期間積極推動台以兩國實質交流，成果包括台以互訪人數大幅增加，兩國的城市締盟交流，雙方青年領袖互訪，年輕世代異地學習，台灣志工赴以國服務等。

另外，外交部指出，游亞旭上任初期就發起在台舉辦「國際大屠殺紀念日」活動，至今已連續4年舉辦；台灣與國際社會同步紀念此一歷史事件，彰顯台以兩國對人權普世價值的相近理念，也對雙方進一步交流互動奠定良好基礎。

駐台北以色列經濟文化辦事處也在臉書發布游亞旭獲頒「睦誼外交獎章」的影片。辦事處並發文表示，游亞旭特別感謝台灣的朋友，若沒有大家的幫忙與支持，他也無法做那麼多事。

游亞旭曾派駐美國、澳洲，他於2015年7月接任駐台北以色列經濟文化辦事處代表。辦事處貼文指出，談到即將離任，游亞旭在致詞中一度哽咽，這4年的日子，不論在他的外交生涯或是生命中，都是精彩的篇章。

對於駐台生活到了尾聲，游亞旭說，他要謝謝台灣。他會想念台灣，也一定會再度造訪台灣。

辦事處指出，游亞旭預計8月8日離台，將返回以色列外交部。以色列駐台代表未來將由以色列外交部主管東北亞事務的Omer Caspi接任。（編輯：林孟汝）1080726