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陳水扁：一邊一國行動黨 8月成立

最新更新：2019/07/26 23:18

（中央社記者顧荃台北26日電）前總統陳水扁今天說，樂見新的政黨「一邊一國行動黨」誕生，若執政黨沒有封殺打壓，應該可以在8月成立。陳水扁兒子陳致中說，陳水扁現在是保外就醫，不可能組黨，也沒有聽陳水扁說過要組黨。

陳水扁晚間在臉書「陳水扁新勇哥物語」發文表示，民主政治就是政黨政治，政黨競爭的政治。2012、2016年，他都反對並阻擋周遭好友另組新的政黨，因為當時目標只有一個，就是全力支持民進黨重返執政，同時完全執政。

他說，2020，他不再反對，而且樂見新的政黨「一邊一國行動黨」誕生，若執政黨沒有封殺打壓，應該可以在8月成立。

陳水扁表示，他支持的原因有二，一是「台灣中國，一邊一國」的台灣國家路，在國會殿堂不能沒有聲音。民進黨與國民黨都接受「一個中國，兩個地區」（一國兩區）；第二是「民主要制衡，制衡靠黨外」，民進黨3年來淪為一言堂，國安人員利用總統出訪走私香菸一案，就是缺乏強而有力監督制衡的結果。

對此，陳水扁兒子、高雄市議員陳致中晚間發表聲明表示，近來外界迭有組黨的想法倡議，甚或付諸實行，也有相關人士來拜訪交流。他是現任民進黨籍公職，他支持民進黨提名的總統及立委人選，2020大選至關重要，這很清楚是台灣路線與中國路線的決戰，本土力量必須最大整合，不應兵分多路。

陳致中說，他把這個看法跟陳水扁與關心此事的朋友分享與建議，台灣民主自由多元，從動機、時機、實質等面觀察，現階段組黨並非合宜之策，台灣主體路線的確保與深化才是當務之急。

對於有媒體報導認為是陳水扁在籌組新政黨，陳致中回應，陳水扁現在是保外就醫，不可能組黨，也沒有聽陳水扁說過要組黨。（編輯：謝佳珍）1080726

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