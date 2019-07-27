更多編輯台推薦新聞：
熱浪席捲歐洲 氣象專家：台灣不會這麼熱
生活

熱浪席捲歐洲 氣象專家：台灣不會這麼熱

統一發票5-6月 完整獎號看這裡
生活

統一發票5-6月 完整獎號看這裡

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰
數位專題

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等
訊息

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

教科書稱台灣地位未定 馬英九：勿否定國家主權

最新更新：2019/07/27 13:49

（中央社記者王承中台北27日電）前總統馬英九今天針對高中歷史課本談及「台灣地位未定論」表示，中華民國主權早就確定，對台灣的主權也毋庸置疑，呼籲執政者在捍衛主權時，不要否定自己國家主權的正當性。

南一版高中歷史第一冊課本談及「台灣地位未定論」，引發學界討論。國家教育研究院日前表示，尊重出版社的寫法，但已要求多元並陳各種觀點，引導學生思辨。

馬英九今天前往政大國關中心出席「中國遠征軍與中緬印戰區」學術研討會時致詞表示，教科書不能寫台灣地位未定，這違反中日和約，中華民國主權早就確定，中華民國對於台灣的主權也毋庸置疑。他呼籲當前的執政者捍衛主權的同時，不要否定自己國家主權的正當性。

馬英九指出，該本課本竟說開羅宣言、波茨坦宣言是否真是中華民國統治台灣的正當性來源已被質疑，不具條約效力，認為台灣主權未定，且不論是舊金山和約或中日和約都只是宣布放棄台澎與東南沙主權，沒說主權交中華民國。

馬英九表示，開羅宣言確實沒有任何人簽名或經國會通過，但開羅宣言是二戰時最重要的3國元首宣示，效力等同條約，其中就主張日本竊取自中華民國領土，諸如東北四省、台澎都應歸還中華民國，而開羅宣言的文字之後也變波茨坦宣言的第8條，要求開羅宣言必須實施。

馬英九指出，日本降書在第1與第6段都有提到波茨坦宣言，這也就是說開羅宣言、波茨坦宣言與日本降書是三位一體。中日在台北賓館簽的中日和平條約，日本同意放棄台澎主權，承認馬關條約因戰爭歸於無效，台澎人民具中華民國國籍，而條約照會第1號也指明，條約各款適用中華民國控制下的全部領土。（編輯：張均懋）1080727

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報