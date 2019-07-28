舉報韓粉散布假訊息 徐國勇：不能誤解法治分寸

（中央社記者葉子綱雲林縣28日電）內政部長徐國勇對於舉報韓粉虛構事實、散布假訊息一事，他今天在雲林表示，可以評論但不可虛構事實，舉報韓粉不會引起所謂寒蟬效應，不能誤解法治社會的分寸。

徐國勇今天上午到雲林土庫，參加六房媽過爐土庫股紅壇的動土典禮，他表示，六房媽過爐被指定為國家重要民俗活動，祈求天上聖母的慈悲，保佑台灣及人民平安。

對於部分臉書粉絲專頁指稱徐國勇說韓國瑜不配當高雄市長一事，徐國勇向警察機關舉報這是散布謠言，原本散布假訊息的粉專雖在事後，發布澄清公告、道歉並撤頁，但徐國勇並未撤回舉報，警方將以違反社會秩序維護法調查。

對於舉報韓粉散布假訊息一事，徐國勇接受中央社記者訪問指出，舉報的真正用意，在於可以評論但不能虛構事實，刑法偽造文書就是虛構事實，虛構事實就要用法律制裁，台灣是法治社會，不可虛構事實。

徐國勇進一步指出，有人說，這樣會引起寒蟬效應，所謂寒蟬效應是不准評論，台灣是自由開放社會，對總統或最近私菸案都可見到各種評論，但是，沒有發生的事就不可捏造。

徐國勇表示，不要誤解法治社會應有的分寸，舉報韓粉與寒蟬效應的意涵不同，韓粉澄清道歉就是最好的事實，沒有所謂的寒蟬效應。（編輯：陳俊碩）1080728