綠委指外商不當資遣勞工 勞動部將安排審議

（中央社記者劉冠廷台北31日電）3M公司遭指不當資遣員工，民進黨立委林靜儀今天說，勞工申請育嬰留職停薪是國家給的權利，非雇主給的福利，要求主管機關積極處理；勞動部表示，當事人已提申訴，將安排性別工作平等委員會進行審議。

林靜儀今天與桃園市群眾服務協會、婦女新知基金會、台灣勞工陣線等團體共同召開記者會，指3M公司（美商明尼蘇達礦業製造公司）不當資遣員工，嚴重違反性別工作平等法。

遭資遣的當事人林先生在會中現身說法，他表示，他在6月10日申請育嬰留停，7天後便被約談告知資遣的消息，他被強迫接受公司資遣，或自己離職，公司甚至於7月2日寄出存證信函，告知雙方僱傭關係在7月13日終止；他難過的說，他請育嬰留職停薪是要為了要幫太太顧小孩，沒想到突如其來資遣，他連工作都沒了，怎麼安心陪小孩。

桃園市群眾服務協會吳昭儒表示，3M公司應立即停止一切裁員及對員工打壓的行動，並且與遭受不當資遣的員工進行協調予以復職，否則公司形象將繼續受到傷害。

林靜儀則表示，林先生在這公司工作了10年，在有家庭照顧的需求時，依法提出育嬰留職停薪，結果10天後就要被資遣，一個月後終止了勞僱關係，這麼粗暴的行為，大家是不能接受的。

林靜儀指出，受僱勞工因家庭需求，申請育嬰留職停薪是國家給的權利，不是雇主給的福利，依法可以提出申請；要求主管機關積極協助受害員工，而勞動部有不當勞動行為裁決委員會，因此這次事件是否有違反工會法，也要求介入做裁決。

林靜儀強調，台灣的法律保障勞工可以合法的擁有照顧家庭的權利，大型的外商公司都有很強的法務，請看清楚台灣的法律，也請桃園市勞工局、勞動部積極處理此案。

與會的勞動部勞動條件及就業平等司專門委員王雅芬說，育嬰留職停薪是有法規的，勞動部每年也會針對性平法做專案勞動檢查，會持續監督企業落實法遵；此案雇主是不是有在員工提出育嬰留職停薪後，做出終止勞動契約這種歧視行為，必須回到個案去認定與調查，當事人已提出申訴，未來會安排性別工作平等委員會進行審議。（編輯：黃國倫）1080731